Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng ở Nam Định

Ngày 25/12, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp triệt xóa một đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng xuyên tỉnh, thành. Tổng số tiền giao dịch các đối tượng tham gia đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện một đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên tỉnh, thành trong toàn quốc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Các đối tượng trong đường dây có sự phân công vai trò, nhiệm vụ; sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Cầm đầu đường dây là Trần Ngọc Linh, sinh năm 1983; trú tại số 352 đường Bái, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Ngoài ra còn có 03 đối tượng khác, gồm: Đoàn Phúc Hưng, sinh năm 1984; trú tại tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Đỗ Quốc Chính, sinh năm 1991; trú tại số 96 Chân Cầu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1976; trú tại 3512A Park 6 Time City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Ngày 18/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.