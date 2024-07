Loạt đường dây cá độ bóng đá khủng vừa bị triệt phá

Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá mùa Euro, thu giữ 2 súng quân dụng: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Nam vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại tổ 1 phường Quang Trung, TP Phủ Lý. Bước đầu, Hiếu và Trang khai nhận, do không có công ăn việc làm ổn định nên khi bắt đầu có giải vô địch bóng đá Châu Âu Euro 2024, Hiếu và Trang đã mua “trang bóng”, sau đó mời chào, lôi kéo một số đối tượng tham gia cá độ để cùng hưởng lợi. Từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay, Hiếu và Trang đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, Hiếu là đối tượng nghiện ma túy. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỷ đồng ở Quảng Nam: Ngày 1/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tổ chức triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng xã hội quy mô lớn, số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng. Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Lộc (SN 1983, trú phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tổ chức đường dây đánh bạc trái phép trên mạng cho nhiều người tại địa bàn tham gia cá cược bóng đá mùa Euro 2024 và Copa America 2024. Ngày 30/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ công phối hợp với các phòng, công an địa phương và VKSND tỉnh Quảng Nam đồng loạt phá án. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ người cầm đầu là Nguyễn Hữu Lộc và triệu tập 20 người liên quan để làm việc về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Qua trích xuất dữ liệu điện tử, bước đầu cơ quan Công an xác định từ ngày 23/5 đến 30/6, Lộc và các đối tượng liên quan đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 50 tỷ đồng. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 16 tỷ đồng: Chiều 1/7, Công an TP. Đà Lạt cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Euro 2024 và Copa America 2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng (PA05) chủ trì phối hợp Công an TP.Đà Lạt bắt quả tang Cao Đình Toàn (48 tuổi, ở P.3, TP.Đà Lạt) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Qua đấu tranh, Toàn trình báo tài khoản tổ chức cá độ bóng đá của mình do P.T.H.V (42 tuổi, ở P.7, TP.Đà Lạt) cấp, sau đó Toàn trực tiếp cấp cho 4 người khác (cấp dưới) để tổ chức cá cược. Mở rộng điều tra, cơ quan công an khởi tố 9 bị can để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến. Các bị can này đều thừa nhận trong vòng 1 tháng qua đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá với trị giá giao dịch hơn 16 tỷ đồng. Cơ quan công an thu giữ hơn 354 triệu đồng, 2 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn, 9 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Phá đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng: Ngày 1/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triệt xóa chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 100 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động liên tỉnh, với hàng chục đối tượng tham gia, trong đó Trần Minh Quang (46 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu… Kết quả thống kê cho thấy, chỉ trong thời gian từ cuối tháng 5/2024 đến khi bị bắt giữ, đường dây đánh bạc qua mạng do Trần Minh Quang thực hiện đã tổ chức cho hàng ngàn lượt người tham gia với tổng số tiền đánh bạc hơn 100 tỷ đồng. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an cũng tiến hành thu giữ tang vật gồm 150 triệu đồng, 1 bộ máy tính để bàn, 1 Macbook, 1 máy tính bảng, 8 điện thoại di động, 3 ô tô cùng nhiều số tài khoản ngân hàng, đồ vật, tài liệu, chứng cứ khác liên quan để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa EURO hơn 10 tỷ đồng: Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã phối hợp với Công an huyện Bố Trạch và nhiều đơn vị khác triệt phá thành công nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1991), Nguyễn Văn Thưởng (SN 1979), Nguyễn Văn Hợp (SN 1975), Phạm Thế Anh (SN 1979), Nguyễn Văn Thông (SN 1978) và Nguyễn Văn Trinh (SN 1983), cùng trú tại huyện Bố Trạch. Bước đầu xác định từ đầu tháng 6/2024, Nguyễn Xuân Hùng quản lý, sử dụng 1 tài khoản đánh bạc cấp Master ký hiệu J13E11 để hoạt động đánh bạc trong kỳ Euro 2024. Hùng đăng nhập vào tài khoản đánh bạc thông qua các website của nhà cái, chia tài khoản để sử dụng đánh bạc và giao cho các đối tượng khác sử dụng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua tài khoản hơn 10 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình triệu tập, làm việc đối với 20 đối tượng, thi hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Văn Thưởng; thu giữ 15 điện thoại di động, máy tính, các tài liệu có liên quan và 70 triệu đồng tiền mặt. (Ảnh minh họa) Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 8 tỷ đồng/tháng: Ngày 5/6, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 4, công an phát hiện nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Văn Trung (39 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) cầm đầu nên tiến hành điều tra. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, chỉ tính từ ngày 29/4 đến ngày 2/6 tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này ước tính khoảng 8 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Đâm chết chủ nợ vì không cho vay tiền cá độ bóng đá.

