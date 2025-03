Bắt giữ đối tượng chém trọng thương người đàn ông từ 5 năm trước

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Y (SN 1961, trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Văn Y.

Theo tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra, đêm 21, rạng sáng 22/5/2020, tại tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, do mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Y đã dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích đối với ông Đặng Văn Hùng, sinh năm 1975, trú tại thị trấn Phố Lu. Kết quả giám định, ông Hùng bị tổn hại 62% sức khỏe. Sau khi gây án, nhằm trốn tránh pháp luật, Trần Văn Y đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Bảo Thắng đã tổ chức truy tìm đối tượng.

Sau khi giải thể công an cấp huyện từ ngày 01/3/2025, hồ sơ vụ án được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập 01 tổ công tác nhanh chóng tập trung lực lượng, phương tiện, chia thành nhiều mũi trinh sát, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khoanh vùng, xác minh và truy tìm đối tượng Trần Văn Y.

Quá trình xác minh, trinh sát đã phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng phát hiện Y đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tổ chức bắt giữ. Hiện, vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.