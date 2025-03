Hải Dương: Giải cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân

Sáng ngày 20/3, UBND xã Minh Đức (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) thông tin về vụ cháy lớn tại nhà dân ở thôn Vạn Tải xảy ra tối ngày 19/3.



Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 19/3, tại nhà anh Bùi Xuân Trường (SN 1996, thôn Vạn Tải, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xảy ra vụ cháy lớn.

Thời điểm xảy ra vụ cháy.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy, anh Trường thuê cách đây gần một tháng, gồm 2 tầng, 1 tum. Thời điểm ra ra vụ cháy , trong nhà có 5 người gồm chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1999, vợ anh Trường), các cháu Bùi Minh Nhật (SN 2022), Bùi Minh Phúc (SN 2023), Bùi Minh Đạt (SN 2023, con anh Trường và chị Linh) và bà Phạm Thị Ngư (SN 1951, bà ngoại chị Linh). Khi đó cả 5 người đều đang ở tầng 2 của ngôi nhà.

Nhận được tin báo, UBND xã Minh Đức đã chỉ đạo Công an xã Minh Đức điều động lực lượng an ninh trật tự nhanh chóng đến đám cháy, phối hợp với người dân sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đồng thời liên hệ với lực lượng Công an thị trấn Tứ Kỳ hỗ trợ phân luồng giao thông; Trung tâm Y tế huyện điều 2 xe cứu thương đến cứu nạn.

Lực lượng chức năng kịp thời dập tắt đám cháy, giải cứu 5 người mắc kẹt.

Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) cũng đã huy động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa; tổ chức đội tìm kiếm, sử dụng biện pháp nghiệp vụ cứu an toàn 5 người đang mắc kẹt trong nhà tắm ở tầng 2.

Đến khoảng 23h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, 5 người bị mắc kẹt được giải cứu. Các nạn nhân bị nhiệt và khói ảnh hưởng đến hô hấp, đang theo dõi y tế nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo đại diện UBND xã Minh Đức, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 10 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ...

