Ngăn chặn người phụ nữ ôm con có ý định tự tử

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 15/3, Tổ tuần tra do Đại úy Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Công an thị trấn Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) làm tổ trưởng đang tuần tra trên QL45 đoạn qua cầu Thiệu Hóa thì phát hiện một phụ nữ bế theo một bé gái đứng gần mép đê (cầu Thiệu Hóa) có dấu hiệu mất bình tĩnh và có ý định tự tử.

Tổ công tác đã phát hiện một phụ nữ, bế theo một bé gái đứng gần mép đê có dấu hiệu mất bình tĩnh và định tự tử.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận người phụ nữ, thuyết phục người này từ bỏ ý định tự tử. Sau một thời gian kiên trì thuyết phục, Tổ công tác đã đưa 2 mẹ con đến nơi an toàn.

Nắm bắt thông tin ban đầu, người phụ nữ tên L.T.N (SN 1994) con gái chị là T.T.B.A (SN 2017), hai mẹ con đang sống cùng bố mẹ đẻ của chị N. ở xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa. Do gặp khó khăn trong cuộc sống và áp lực gia đình, chị N. có suy nghĩ tiêu cực và định tự tử cùng con gái.

Rất may lực lượng Công an đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn thành công vụ tự tử. Được biết, trong gần 2 năm qua, qua công tác tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an thị trấn Thiệu Hóa đã cùng với các Tổ bảo vệ ANTT và quần chúng nhân dân ngăn chặn 6 vụ có ý định nhảy cầu tự tử.

Các trường hợp này chủ yếu liên quan đến phụ nữ trầm cảm sau sinh, mất người thân do tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo hoặc khó khăn kinh tế dẫn đến suy nghĩ tiêu cực.

Bò "điên" tấn công người bà trên phố, cậu bé lao tới giải cứu