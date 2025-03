Bắt quả tang nhóm nam thanh, nữ tú đang “thác loạn” tại nhà

Ngày 20/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm tra bắt giữ các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh “trá hình” trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Phòng tầng 3 nơi các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 3h10 ngày 15/3, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Giang), Công an phường Dĩnh Trì (thành phố Bắc Giang) kiểm tra tại nhà ở cho thuê, kết hợp kinh doanh có địa chỉ tại lô 754, khu dân cư mới, Tổ dân phố Trại Nội, phường Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang do Đ.V.T (sinh năm: 1984, ĐKTT: Tổ dân phố An Bình, phường Tân Tiến, TP Bắc Giang) thuê ở. Quá trình kiểm tra Tổ công tác phát hiện tại tầng 3 của ngôi nhà có 09 công dân (03 nữ, 06 nam) đang có mặt trong phòng và nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm: 01 đĩa sứ màu trắng, trên mặt đĩa có chứa tinh bột (nghi là ma túy), 01 thẻ Case nhựa, 01 thẻ bằng kim loại, 01 chai nhựa có chữ TRUE TEA một đầu có cắm ống nhựa để sử dụng ma túy, 01 loa xách tay; khoảng hơn 1.500 viên nén màu hồng đỏ nghi là ma túy; 01 lọ màu tím không có lắp đậy bên trong đựng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá); 01 túi nilong mầu trắng có viền mầu xanh bên trong đựng chất tinh thể mầu trắng (nghi là ma túy đá); 01 chiếc ví da màu nâu bên trong có 01 túi nilong mầu trắng một đầu có rãnh khóa mầu đỏ bên trong đựng 2,5 viên nén mầu tím (nghi là ma túy tổng hợp).

Nghi vấn các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ công tác đã tiến hành test nhanh, kết quả phát hiện 07 đối tượng (06 nam, 01 nữ) dương tính với ma tuý. Làm việc với các đối tượng, bước đầu Tổ công tác xác định Đ.V.T (sinh năm 1984, ĐKTT: phường Tân Tiến, TP Bắc Giang), H.V.B (sinh năm 2000, tạm trú: phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), N.X.T (sinh năm 1985, ĐKTT: phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; V.B.T (sinh năm 1991, ĐKTT: phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật tài liệu; tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của các đối tượng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng.