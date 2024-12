Từ bức thư tay lộ bí mật kinh hoàng của kẻ sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, T.A đi học xa nhà nhưng luôn giữ liên lạc với mẹ là chị Giàng Thị T. (SN 1983). Nhưng đến khoảng từ ngày 2 đến ngày 9/8/2024 ,A, không còn nói chuyện với mẹ được nữa. Mọi kênh kết nối giữa hai mẹ con đột ngột bị cắt. Sốt ruột, A tìm về nhà ở xã Nậm Mòn (Bắc Hà, Lào Cai). Tại đây, căn nhà trống vắng, không một dấu vết của chị T. A có hỏi bố thì ông Vũ Văn Tâm (SN 1967) cho biết mẹ đã đi làm xa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sự biến mất đột ngột của mẹ khiến A. lo lắng tìm tới Công an xã Nậm Mòn trình báo. Trực ban sau khi nghe A. trình bày đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong sự việc chị T. mất tích nên lập tức báo cho Công an huyện Bắc Hà. Tại tỉnh biên giới Lào Cai, việc phụ nữ đi làm ăn xa không hiếm, tuy nhiên đi nhiều ngày và còn cắt đứt liên lạc với người thân, gia đình thì chắc chắn đã có chuyện không hay. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhà chị T. nằm trên lưng đồi, phía sau là vườn quế rậm rạp, nhà hàng xóm gần nhất cùng cách vài trăm mét. Chính vì thế việc chị T. mất tích hầu như những người xung quanh đều không ai hay biết. Theo một vài người dân, chị T. và chồng lấy nhau đã lâu. Hai người con lớn đi làm ăn xa, cô con út học tại Hà Nội, từ trước tới giờ hàng xóm không thấy gia đình này có gì bất thường. (Căn nhà nơi chị T. sinh sống) Giữa lúc chưa có manh mối, con gái chị T. đưa tới cho các điều tra viên một bức thư tay. Theo người này cho biết, đây là thư tay do mẹ để lại và được bố là ông Tâm đưa cho. Nội dung thư có dặn các con về nhà phải nghe lời bố và người thân trong nhà để chị T. an tâm đi làm công ty dưới xuôi. Về cơ bản, bức thư không có gì đặc biệt, tuy nhiên con chị T. cho hay nét chữ trên giấy không giống chữ của mẹ mình. Hơn nữa, vợ chồng chị T. sống với nhau không mâu thuẫn, nhưng không được tình cảm. Họ hay xưng hô với nhau theo kiểu "mày tao". Thế nhưng trong thư lại có vài từ khá tình cảm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một loạt những nghi vẫn bắt đầu xuất hiện. Lúc này, Vũ Văn Tâm, chồng của chị T. trở thành mắt xích quan trọng trong vụ án. Khi tìm hiểu kỹ, công an nắm được, Tâm vốn là công nhân làm đường, quen biết và lấy chị T. trong hoàn cảnh gia đình chị này không thực sự đồng ý. Chị T. cũng chấp nhận lấy Tâm vì vừa trải qua chuyện buồn trong tình cảm. Chính vì thế giữa Tâm và chị T. không thực sự hạnh phúc. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiến hành khám nghiệm tại nhà chị T, công an phát hiện trên tường có nhiều vết đỏ nghi máu. Phía sân có một khoảng cỏ, đất bị cày xới, đổ rạp như là hậu quả của một cuộc vật lộn. Kết quả giám định cho thấy, những vết nâu đỏ thu được chính là máu của chị Giàng Thị T. Các điều tra viên sau khi trích suất camera tại một hộ dân ven đường đã phát hiện hình ảnh Tâm đi xe máy ngang qua. Điều đáng chú ý là ở giữa cáng xe có một bao tải rất kỳ lạ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lần theo cung đường Tâm di chuyển, công an xác định điểm dừng chân cuối cùng là ở sông Chảy trên cầu Bảo Nhai. Một vài người dân cho biết, họ có nhìn thấy Tâm đang bơi giữa sông để kéo một bao tải. Khi được hỏi về việc này, Tâm kể đó là bao tải măng anh ta mới mua. Khi dừng xe ở cầu Bảo Nhai để bê bao măng lên thì vô tình làm bao măng rơi xuống sông. Tuy nhiên, lan can cầu cao khoảng 80cm, chưa kể xe máy Tâm dựng cách mép cầu tới 1m. Như thế làm cách nào mà "bao tải măng" lại có thể rơi xuống sông nếu không phải Tâm cố tình ném đi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời điểm này, công tác giám định cũng chỉ ra, nét chữ trên bức thư được cho là chị T. viết để lại thực chất là do Tâm viết. Khi được mời về trụ sở để làm việc, ban đầu Tâm rất ngoan cố, anh ta khai vợ mình là chị Giàng Thị T. đã mất tích, bản thân chẳng biết vợ đang ở đâu, làm gì. Tuy nhiên, khám ví của Tâm, công an tìm thấy sim điện thoại của chị T. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tâm đã khai nhận mình là hung thủ sát hại vợ. Tâm cho hay, do mâu thuẫn trong cuộc sống, khi bị chị T. xúc phạm, Tâm đã dùng dao chém khiến vợ tử vong. Thấy chị T. đã chết, Tâm nhét thi thể vào bao tải rồi ném xuống sông Chảy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tuy nhiên, cách nhà Tâm chừng 100m, các điều tra viên phát hiện có đám đất bị cháy xém. Tiến hành khai quật, công an tìm thấy một phần thi thể người. Kết quả giám định cho biết đây là phần thi thể của nạn nhân T. Lúc này, biết không thể nói dối tiếp, Tâm đã khai: Sau khi sát hại vợ, Tâm kéo thi thể chị T. xuống khu đất cách nhà 100m. Tại đây, Tâm lấy cỏ khô chất lên rồi phóng hỏa với mục đích phi tang. Tới hôm sau, khi kiểm tra thấy thi thể vợ vẫn còn, Tâm dùng dao phân ra, một phần nhét vào bao tải và ném xuống sông Chảy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tâm sẽ phải trả giá xứng đáng cho hành vi mất nhân tính mà hắn gây ra. Câu chuyện vụ án trên đây là bài học cho những người không biết kiềm chế, vì một phút nóng giận mà đã gây ra tội ác man rợ với chính người thân của mình để rồi phải trả giá trước pháp luật.(Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

