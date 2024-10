Tìm người bị lừa mua “lốt” đỗ ô tô của “Hiếu Hoa Hồng“

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1993, trú tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Theo cơ quan Công an, Hiếu biết nhiều cư dân sinh sống tại khu đô thị cần thuê, mua lại “lốt” đỗ ô tô tại hầm gửi xe nên đã lập mưu lừa đảo.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu.

Thực tế, Hiếu không hề có “lốt” đỗ ô tô nhưng vẫn tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội có cư dân sinh sống tại khu đô thị để đăng tải các bài đăng về việc có “lốt” đỗ xe ô tô cần chuyển nhượng. Thấy bài đăng của Hiếu, một số người đã liên hệ và đặt cọc mua “lốt” đỗ ô tô. Hiếu còn yêu cầu bị hại chuyển thông tin và hình ảnh ô tô cho mình. Sau khi nhận tiền, Hiếu ngắt mọi liên hệ với nạn nhân.

Khi có được thông tin ô tô của các nạn nhân, Hiếu sử dụng tài khoản Facebook “Hiếu Hoa Hồng” đăng tải hình ảnh và thông tin xe lên các hội nhóm mua, bán xe, để lừa đảo chiếm đoạt số tiền cọc của người có nhu cầu mua xe. Quá trình xác minh, tới thời điểm hiện tại, cơ quan Công an xác định Hiếu đã chiếm đoạt tiền của 7 bị hại.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm thông báo còn ai là người đã đặt cọc thuê, mua “ lốt” đỗ ô tô tại khu đô thị Times City, Hà Nội cho Hiếu và ai là người đã đặt cọc để mua chiếc ô tô Vinfast VF8, BKS: 89A – 464.07 với Hiếu đề nghị liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án là đồng chí Phùng Văn Dũng - Đội Điều tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm để cung cấp thông tin.