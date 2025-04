Xe tải bất ngờ bốc cháy trên Quốc lộ 6 ở Hòa Bình

Ngày 3/4, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, lúc 14h10 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hòa Bình nhận được tin báo ô tô tải biển số 28C- 109.67 do ông Trần Duy Tiên (SN 1972, trú tại: Khu 7, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình) điều khiển hướng Sơn La đi Hà Nội, đến km 72+ 250, Quốc lộ 6 thuộc địa phận tổ 2, phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình thì bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 2 xe chữa cháy của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng 12 CBCS khẩn trương đến hiện trường. Khi đến hiện trường, qua công tác trinh sát đám cháy, nhận thấy đám cháy có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ xe.

Đơn vị đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, phun nước làm mát ngăn chặn cháy lan. Sau khoảng 10 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.