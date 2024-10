Người đàn ông tự ý kéo điện làm 2 người chết ở Lào Cai

Ngày 10/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Bách (SN 1960) về tội Vô ý làm chết người. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Hoàng Văn Bách tại cơ quan Công an.

Trước đó, sáng 26/9, chị L.T.H. (SN 1993) và H.T.K. (SN 1988, cùng ở xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn) khi đi qua cánh đồng, đã tiếp xúc với cột đỡ đường dây dẫn điện thì bị điện giật và tử vong.

Theo cơ quan công an, năm 2018, Hoàng Văn Bách lắp đặt, sử dụng đường dây điện đấu nối từ công tơ điện sau trạm biến áp Nà Bay, kéo qua cánh đồng đến lán của Bách.

Quá trình sử dụng, lớp vỏ cách điện và vỏ cao su của thanh ngang (đỡ dây điện) bị mài mòn dẫn đến lõi dây điện tiếp xúc trực tiếp với thanh ngang kim loại, gây truyền điện đến thân cột đỡ. Sau đó đã dẫn đến cái chết thương tâm của 2 nạn nhân kể trên.