Thanh Hóa: Trộm tiền của mẹ, con gái bị khởi tố

Ngày 10/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn tiếp nhận trình báo của bà N.T.T (SN 1966, cư trú tại thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn) về vụ việc: Khoảng 09h00 ngày 2/10, bà phát hiện bị trộm cắp mất số tiền 31.500.000 đồng cất trong quần áo tại phòng ngủ của gia đình (do không khóa cửa tủ).

Đối tượng Nguyễn Thị Thế tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Nghi Sơn đã huy động lực lượng xác minh, làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thị Thế (SN 1988, cư trú tại ở thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là con gái và hiện đang sinh sống cùng bà T. Tại cơ quan điều tra, Thế khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Thế đã nảy sinh ý định, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Đề nghị người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, không để tài sản có giá trị tại những nơi bí mật, có độ an toàn cao như: két sắt, két bảo hiểm,…Tuyệt đối không để tài sản tại những nơi dễ thấy, dễ lấy như để trong tủ quần áo, tủ đầu giường.... Các hộ gia đình cần phải lắp đặt hệ thống cửa khoá đảm bảo an toàn, hệ thống camera, đèn chiếu sáng để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản .