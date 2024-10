Chân dung Trung tá công an Nguyễn Anh Tuấn “Công dân Thủ đô ưu tú“

Hơn 20 năm trong lực lượng Công an nhân dân, gắn bó với cơ sở, gần dân, sát dân, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trực tiếp chỉ đạo, phá nhiều vụ án lớn. Đặc biệt, để triển khai thực hiện 2 chiến dịch lớn về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD gắn chip, Trung tá Tuấn đã có nhiều cách làm sáng tạo giúp Công an phường Láng Thượng trở thành một trong những đơn vị hoàn thành sớm chỉ tiêu cấp CCCD. Tiếp nối những kết quả đạt được, trên cương vị công tác mới, địa bàn mới là phường Láng Hạ, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn luôn chủ động trong công việc. Điển hình, qua công tác điều tra cơ bản, trên địa bàn phường có hơn 6.300 trẻ trong độ tuổi từ 0-14 cấp thẻ căn cước, đến nay đơn vị đã cấp được hơn 4.700 thẻ căn cước. "Quan trọng là việc thực hiện công việc phải khoa học, bài bản và quyết tâm phải cao thì mới đạt được hiệu quả. Bên cạnh đó, việc động viên, phân công cán bộ, chiến sĩ phục vụ nhân dân với cường độ tối đa..." - Trung tá Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ và cho biết, bất kỳ người dân nào đến đều được đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ. Có những hôm người dân đến lúc 12h đêm, hay vào lúc sáng sớm cán bộ công an phường vẫn sẵn sàng phục vụ... Bằng những nỗ lực, quyết tâm của chỉ huy đơn vị, Công an phường Láng Hạ có những thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đoàn kết... luôn nằm trong tốp đầu thực hiện các kết quả chỉ tiêu công tác, lề lối làm việc. Hiện nay, Công an phường Láng Hạ đã triển khai xã hội hóa lắp đặt camera an ninh trên các tuyến đường nhằm phục vụ công tác an sinh xã hội. Tại trụ sở Công an phường Láng Hạ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị quan sát được toàn bộ các tuyến đường, ngã tư... trên địa bàn, từ đó nắm được tình hình giao thông, an ninh trật tự. Bà Lê Thị Hồng Huệ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Sông Hồng - tòa nhà 165 Thái Hà (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, xung quanh tòa nhà có nhiều mặt ngõ. Do đó, sau khi được chỉ huy Công an phường Láng Hạ trao đổi việc xã hội hóa lắp camera đồng bộ với đơn vị, bà cảm thấy đây là việc làm thiết thực có ý nghĩa và rất ủng hộ. "Khi mà tất cả xung quanh được an toàn thì mình sẽ được an toàn" - bà Huệ chia sẻ về việc lắp camera kết nối tới trụ sở công an phường. Không chỉ chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn còn triển khai "bộ phận một cửa" tại phòng trực ban đơn vị. Đây là mô hình đã được thực hiện ở phường Láng Thượng năm 2021 và có thể nói là một trong những đơn vị triển khai đầu tiên ở TP Hà Nội cũng như trên toàn quốc nhằm giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh TTXVN) Theo Trung tá Tuấn, việc triển khai nơi đón tiếp để người dân đến làm việc cảm thấy được phục vụ. Nhiều người dân đến đơn vị phản ánh rất tích cực bởi trụ sở công an phường khang trang, sạch sẽ, trang trọng... Và cán bộ làm việc trong điều kiện môi trường chỉn chu thì hiệu quả công việc nâng cao rõ rệt và có ý thức hơn trong phục vụ người dân. Hai vấn đề đó có sự cộng hưởng mang đến hiệu quả công việc. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Cảnh sát nhân dân, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa. Trải qua các vị trí từ cảnh sát hình sự Công an phường Khâm Thiên, cảnh sát khu vực phường Khâm Thiên, Phó Trưởng Công an phường Văn Chương..., Trưởng Công an phường Láng Thượng... Với những đóng góp trên, ông đã 2 lần được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân (2018, 2021). Năm 2023 ông là một trong số các Chiến sĩ thi đua toàn quốc vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen, Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen. (Ảnh: Thời điểm Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" tặng Trung tá Nguyễn Anh Tuấn) >>> Xem thêm video: CSGT xin đường cho xe chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện Từ Dũ.

