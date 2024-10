Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên trộm xe của bạn gái

Ngày 10/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an TP.Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Huy Hùng (SN 1995; ngụ phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Huy Hùng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 20/9, chị Đ.T.L.A (sinh năm 2004, hiện đang thuê trọ tại phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa) phát hiện bị mất trộm chiếc xe máy Honda Vision trị giá khoảng 30 triệu đồng khi để trước cửa phòng trọ (dọc hành lang khu trọ).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Thanh Hóa đã huy động các đội nghiệp vụ, Công an phường Đông Sơn đến ngay hiện trường xảy ra vụ việc để xác minh, làm rõ đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 2 giờ, Công an đã bắt giữ Nguyễn Huy Hùng (bạn trai của chị Đ.T.L.A.) là đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên.

Tai cơ quan điều tra, Hùng khai nhận: Khi đến phòng trọ tại phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa để gặp bạn gái là chị Đ.T.L.A thấy xe mô tô của chị Đ.T.L.A. đang khóa cổ, dựng trước cửa phòng trọ và không có ai trông coi nên Hùng đã nảy sinh ý định trộm cắp và phá khóa lấy xe mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.