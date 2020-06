Thiếu nữ 15 tuổi bị 2 thanh niên "dụ dỗ" tới mang thai 6 tháng

Ngày 11/6, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang giữ hình sự Huỳnh Thanh Hải (19 tuổi) và Nguyễn Văn Dương (26 tuổi, cùng ngụ TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Nạn nhân là em Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 15 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu).

Hình minh hoạ. Ảnh: It

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Hải và Dương quen biết với bé Yến Nhung. Sau đó, cả 3 nhiều lần đi chơi với nhau từ tháng 4/2019 tới tháng 10/2019. Mỗi lần đi chơi, cả 2 nam thanh niên dụ dỗ bé Yến Nhung quan hệ tình dục.

Đến tháng 2/2020, gia đình phát hiện cháu Yến Nhung có thai 6 tháng nên báo công an.

Công an đã lấy lời khai bé Yến Nhung dưới sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an mời 2 nam thanh niên tời làm việc và thừa nhận hành vi của mình. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.