Tin nóng ngày 11/6: Đường "Nhuệ", Tiến "trắng" sắp trả giá cho tội ác

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia: Sáng 11/6, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với 462/462 đại biểu tán thành (95,65% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết. người được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội. 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng ông Vương Đình Huệ: Quốc hội cũng tiến hành quy trình phê chuẩn việc miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ và bà Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với 92,75% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng với ông Vương Đình Huệ. Bà Nguyễn Thanh Hải với tỷ lệ 91,72% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Hai nhân sự này trước đó đã được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới. 3. Báo cáo đầy đủ vướng mắc của đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu đến các cơ quan liên quan về công tác bảo đảm trật tự ATGT. Trong văn bản, Thủ tướng cũng yêu cầu sớm hoàn thiện và đưa vào khai thác các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2020, trong đó có tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, báo cáo Chính phủ đầy đủ những vướng mắc của các dự án này, trình Quốc hội để có hướng xử lý. 4. Chị làm phó giám đốc, em ruột giữ chức kế toán trưởng: Bà Ngô Thị Hồng Liên làm Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, trong khi em ruột của bà là ông Ngô Quốc Việt giữ vị trí kế toán trưởng. Thời điểm ký Quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với bà Liên, Sở cho biết không hay mối quan hệ của hai người, chỉ khi Trung tâm Y tế huyện báo cáo bằng văn bản gửi đến Sở Y tế tỉnh Bình Định mới hay. Hiện Sở chờ tờ trình của Trung tâm điều chuyển ông Việt sang phòng khác. 5. Từ nước mương lọc đóng chai thành nước ngầm: Ngày 11/6, Đội QLTT số 1 kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước uống đóng bình của Công ty TNHH Phúc Hà tại địa chỉ tại thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng và phát hiện đơn vị này sử dụng nước từ mương phía sau cơ sở để sản xuất nước uống đóng bình hiệu Vimass Núi Voi. Qua xử lý lọc thô, nước được bơm vào bình và dán nhãn nước ngầm nằm sâu từ lòng đất. Mỗi bình 20 lít có giá 9.000 – 13.000đ. 6. Đường “Nhuệ” bị truy tố 7 năm tù: Công an TP Thái Bình vừa có kết luận điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị xem xét, truy tố Đường "Nhuệ" với khung án 7 năm tù. Hiện hồ sơ và kết luận điều tra vụ việc cũng đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị xem xét, truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường. 7. Quen qua mạng, dụ bé dưới 13 tuổi vào nhà nghỉ: Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ hình sự Mai Thành Dự (20 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2020, nam thanh niên làm quen qua mạng với một bé gái, sau đó chở vào khách sạn để tâm sự. Tại đây, Dự cùng bé gái quan hệ tình dục với nhau. Ảnh minh họa. 8. Trốn biệt sau khi đâm sập khung sắt giới hạn chiều cao cầu vượt: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h45 trưa nay khi xe tải di chuyển theo hướng Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng đã đâm sập khung sắt giới hạn chiều cao dưới chân cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc (Hà Nội). Tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường, các lực lượng chức năng, bao gồm cả y tế đang tiến hành tìm tài xế này để làm rõ vụ việc.

