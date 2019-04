Cô gái bị “bắt cóc”, tra tấn khiến thai nhi tử vong ở Sài Gòn

Khi cô gái mang thai 6 tháng tuổi đi về thì bị giữ lại, bị tra tấn trong vòng 2 tuần. Sự việc khiến chị Y. bị đau bụng sinh con non dẫn tới tử vong và bị nhóm mang tới bãi đất trống vứt.

gày 14/4, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ 1 nhóm đối tượng "bắt cóc" cô gái mang thai 6 tháng tuổi tra tấn khiến thai nhi tử vong. Nạn nhân là chị H.N.Y. (SN 2011, ngụ tỉnh Long An, trú huyện Bình Chánh).

Bước đầu, công an đang tạm giữ Trần Nhật Khang (SN 2000, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Đồng thời, công an cũng khẩn trương truy xét Nguyễn Minh Dũng (SN 1982), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991, là em gái của Dũng) và mời làm việc đối với bà Trần Thị Sương (1963, là mẹ của Dũng, Huyền, tất cả đều ngụ huyện Bình Chánh).

Theo điều tra sơ bộ, ngày 19/3, chị Y. (có thai 6 tháng tuổi) đi tới nhà Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM. Tối cùng ngày, chị Y. ra về thì Dũng và Huyền (em của Dũng) không cho về.

Nguồn tin cho hay, nguyên nhân Dũng và Huyền giữ lại là vì chị Y. có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc. Nguồn tin cho hay, chị Y. nợ tiền của Dũng chưa trả nên cả 2 giữ lại. Sau đó, cả 2 đã giữ chị Y. lại khoảng 1 tuần. Cũng trong thời gian này, cả 2 điện cho đối tượng Khang tới.

Sau đó, cả nhóm dùng dây trói và tra tấn chị T. trong khoảng 2 tuần tiếp theo. Sự việc khiến cho chị Y. bị đau và sinh non dẫn tới thai nhi tử vong. Lúc này, Dũng và Huyền gọi cho mẹ là bà Sương tới nhà để mang thai nhi đi vứt ở bãi đất trống ở khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Ngày 10/4, chị Y. được nhóm thả về nhà. Lúc này, gia đình phát hiện nên gặng hỏi. Chị Y. đã kể lại sự việc và được gia đình dắt tới công an trình báo.

Công an vào cuộc điều tra mời Khang và bà Sương tới làm việc và có khai báo như trên. Tuy nhiên, cả 2 khai chủ mưu vụ việc là anh em Dũng và Huyền. Lúc này, cả 2 anh em đã rời khỏi nơi cư trú.

Khám xét nơi ở, công an thu ma tuý đá, cỏ Mỹ, dụng cụ sử dụng ma tuý, bình gas mini có đầu khò, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, 2 viên đạn chì, khúc gỗ, lưỡi dao, đoạn dây xích có gắn ổ khoá, đoạn cây tầm vong,cuộn băng keo, đoạn dây dù 173cm, dây nịt, sóng số 8, 10 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Hiện công an đang khẩn trương truy xét anh em Dũng, Huyền để phục vụ việc điều tra.