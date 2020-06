Bé 5 tuổi bị bắt nhốt ở Nghệ An: Nam sinh lớp 11 đối diện mức án nào?

(Kiến Thức) - Tại cơ quan công an, Đào Ngọc Hoàng thừa nhận việc bắt cóc cháu Đ. rồi giấu vào trong rừng giống như nội dung một trò chơi điện tử. Tuy nhiên, do lo sợ nên nam sinh này không đưa cháu bé về dẫn đến cháu bị kiệt sức, chết đói.

Liên quan đến vụ việc bé 5 tuổi bị bắt nhốt ở Nghệ An được phát hiện đã tử vong sau 2 ngày mất tích, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân ban đầu về vụ việc cháu bé 5 tuổi chết trong rừng tại địa bàn huyện Yên Thành được xác định là do ngạt khí.

Một lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu nghi phạm Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) thừa nhận việc bắt cóc cháu Đ. rồi giấu vào trong rừng giống như nội dung một trò chơi điện tử. Hoàng Sau đó sẽ đóng vai đi tìm kiếm và đưa cháu về như một cách lập công cho gia đình để nhận thưởng. Tuy nhiên, sau đó do lo sợ nên nam sinh lớp 11 đã không đưa cháu bé về, dẫn đến cái chết thương tâm ở trong rừng.

Khu vực nơi phát hiện thi thể bé 5 tuổi bị bắt nhốt. Vậy với hành vi gián tiếp gây ra cái chết của cháu bé 5 tuổi, nam sinh lớp 11 sẽ phải đối diện mức án nào? Trao đổi với PV Kiến Thức , luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ việc rất nghiêm trọng và đau lòng. Vì nạn nhân là 1 cháu bé còn quá ít tuổi, lại bị trói tay và để một mình tại ngôi nhà hoang. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng cần phải sớm vào cuộc điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cháu bé tử vong. Cùng với đó là phải thu thập các tài liệu chứng cứ có liên quan, xem xét lấy dấu vân tay và các dấu vết còn lại ở hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, trích xuất các camera an ninh xung quanh địa điểm cháu bé tử vong cũng như cung đường di chuyển có liên quan gần đó nếu có, để từ đó xác định, làm rõ có yếu tố tội phạm trong vụ việc này hay không? Nếu có thì xác định nghi phạm là ai, mục đích, động cơ phạm tội nếu có. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng cần làm rõ xem mục đích, lý do cháu bé bị trói tay là gì, việc trói tay có nhằm mục đích để chiếm đoạt tài sản hay không? Luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội. Nếu xác định vụ việc có yếu tố tội phạm và đủ căn cứ xác định cháu bé chết do nguyên nhân bị trói tay, bỏ đói tại ngôi nhà hoang và nam sinh lớp 11 là người trói tay, dẫn cháu bé 5 tuổi vào ngôi nhà hoang vắng, nam sinh này nhận thức được việc trói một cháu bé còn nhỏ ở khu nhà hoang vắng như vậy có thể dẫn đến hậu quả chết người, nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm đến tính mạng cháu bé, thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người, dù không mong muốn hậu quả xảy ra nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra thì có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự nam sinh này về tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 với lỗi cố ý gián tiếp. Điều luật này quy định, trường hợp Giết người dưới 16 tuổi thì hình phạt có thể từ phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp nam sinh này không nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra, không lường trước được hậu quả như vậy thì có thể xử lý về tội Vô ý làm chết người quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự 2015. Mức hình phạt có thể là cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Bên cạnh đó, luật sư Cường cho rằng: Nếu trong trường hợp xác định nam sinh có hành vi vi phạm pháp luật thì cũng cần xác định tuổi chịu trách nhiệm hình sự của nam sinh này. Theo quy định của Bộ luật hình sự thì người từ đủ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người; không phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội vô ý làm chết người. Như vậy, nam sinh lớp 11 có liên quan tới cái chết cho cháu bé hay không còn phải chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng để đưa ra mức án phù hợp nhất. Luật sư Cường bày tỏ, ngoài ra, xoay quanh sự việc này, có thông tin cho rằng nghi phạm lớp 11 là do nghiện chơi game có nội dung bạo lực, bắt cóc, tống tiền, trinh thám. Do ám ảnh game nên nảy sinh ý định thực hiện hành vi trói tay dẫn cháu bé 5 tuổi vào rừng đẻ sau đó tự giải cứu lập chiến công. Nếu quá trình điều tra xác định đây là sự thật thì đây là một hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh về tình trạng chơi game có nội dung bạo lực của giới trẻ và cũng là sự cảnh báo đối với toàn thể xã hội. Việc sử dụng mạng internet phải được các bậc phụ huynh, nhà trường, xã hội quan tâm, kiểm soát, hướng dẫn, giáo dục để tránh việc trẻ sa đà hoặc có những nhận thức, suy nghĩ lệch lạc khi sử dụng internet, đặc biệt là khi chơi game, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Hiện vụ bé 5 tuổi chết trong ngôi nhà hoang đang được điều tra, làm rõ.