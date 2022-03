Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình tử vong sau vụ tại nạn trên cao tốc

Thông tin mới nhất vụ xe chở Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM - Lê Hòa Bình bị tai nạn giao thông trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, trưa ngày 29/3, Sở y tế Long An xác nhận ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Trên đường đi công tác, ông Lê Hòa Bình gặp nạn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương vào khoảng 7h45 phút cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào lúc 7h45 tại km21+700 cao tốc TP HCM- Trung Lương bên phải tuyến hướng TP HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Xe ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quang Vinh (SN 1989) điều khiển, đến km21+700 bị nổ vỏ xe làm xe bị lật nằm chắn ngang làn 2 và làn khẩn cấp.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM bị thương nặng, tài xế Nguyễn Quang Vinh và ông Dương Tấn Trước (SN 1981) ngồi trên xe bị thương. Sau khi xảu ra vụ tai nạn, các cơ quan của Long An và TP HCM đã tích cực cấp cứu các nạn nhân nhưng ông Bình trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất xấu .

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Lê Hòa Bình đang đi dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 bắc ngang sông Tiền nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Ông Lê Hòa Bình, sinh năm 1970, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ Kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế, vao cấp lý luận chính trị. Tại kỳ họp thứ 23 ngày 8/3/2020 HĐND TP HCM khóa IX, ông Lê Hòa Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Ngày 25/12/2021, UBND TP HCM đã có quyết định phân công ông Lê Hòa Bình làm phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM.

Theo phân công, ông Lê Hòa Bình phụ trách giúp chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công phó chủ tịch, ủy viên UBND TP tham dự các hoạt động của các cơ quan trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TPHCM.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP, chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo...

Trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch - kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên - môi trường, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban quản lý khu Nam, Ban quản lý đường sắt đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở TP, Quỹ Phát triển đất TP và một số tổng công ty...

Trước đó, ông Bình đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn, Công ty Xây dựng Rodio, Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị TP HCM, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP HCM; Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, Chủ tịch UBND quận 7, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Đến 11h30 ngày 29/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi cùng Đoàn công tác của thành phố đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đưa thi thể ông Lê Hòa Bình về thành phố tổ chức tang lễ.

Hiện Cục CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An, Công an TP Hồ Chí Minh đang phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

