Diễn biến vụ xe chở Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình gặp nạn

Sáng 29/3, Công an tỉnh Long An đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP HCM - Trung Lương để xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM – Lê Hòa Bình bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h30 sáng 29/3 tại km 21+700 trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thời điểm đó, ô tô biển số xanh 50A - 013.83 do lái xe Nguyễn Quang Vinh (SN 1989, trú tại quận Phú Nhuận) chở ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TP HCM và ông Dương Tấn Trước hướng về Tiền Giang đến địa phận trên bị nổ lốp và lật ngang. Vụ tai nạn khiến ông Lê Hòa Bình, tài xế Nguyễn Quang Vinh và ông Dương Tấn Trước ngồi trên xe bị thương nặng. Ông Bình sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Lãnh đạo Bệnh viện Long An xác nhận đang cấp cứu cho ông Lê Hoà Bình. Hiện ông Lê Hòa Bình cùng các nạn nhân đang được đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cứu chữa. TP HCM sẽ có thông tin chính thức việc này trong thời gian sớm nhất sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Lê Hòa Bình đang đi dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 bắc ngang sông Tiền nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Hiện lực lượng CSGT đang phối hợp với cơ quan quản lý đường cao tốc và nhà chức trách tỉnh Long An xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Vụ việc khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương hướng về miền Tây ùn tắc nghiêm trọng. Ông Lê Hòa Bình, sinh năm 1970, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ Kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Tại kỳ họp thứ 23 ngày 8/3/2020 HĐND TP HCM khóa IX, ông Lê Hòa Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP HCM. Trước đó, ông Bình đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn, Công ty Xây dựng Rodio, Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị TP HCM, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP HCM; Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, Chủ tịch UBND quận 7, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM. >>> Mời độc giả xem thêm video Hiện trường xe chở Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình gặp tai nạn. Nguồn: ZingNews

