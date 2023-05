Phá sới bạc ở Hà Giang có nhiều phụ nữ tham gia

Ngày 10/5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Bắc Quang đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn. Trước đó, hồi 15h40 ngày 9/5, Công an huyện Bắc Quang đã phát hiện và bắt quả tang 15 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

15 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Vào thời điểm trên tại nhà đối tượng Đặng Thị Sinh (SN 1974, trú tại thôn Cổng Đá, xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang), Công an huyện Bắc Quang phát hiện 15 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

15 đối tượng gồm: (1) Triệu Văn Lộc, sinh năm 1997; (2) Lý Văn Việt, sinh năm 1969; (3) Lý Thị Hạnh, sinh năm 1992; (4) Đặng Văn Năm, sinh năm 1970; (5) Đặng Thị Sinh, sinh năm 1974; (6) Trương Văn Vẩy, sinh năm 1965; (7) Đặng Thị Ngân, sinh năm 1973; (8) Lý Thị Minh, sinh năm 2002 đều trú tại thôn Cổng Đá, Đồng Tiến, Bắc Quang; (9) Lý Thị Dẳm, sinh năm 1975, trú tại thôn Khuổi Thuối, Đồng Tâm, Bắc Quang; (10) Trương Văn Lực, sinh năm 1969, (11) Trương Thị Nối, sinh năm 1988 đều trú tại thôn Buột, Đồng Tiến; (12) Bàn Văn Hội, sinh năm 1965, trú tại thôn Cuôm, Đồng Tiến, Bắc Quang; (13) Hoàng Văn Kỷ, sinh năm 1977, trú tại thôn Trung, Thượng Bình, Bắc Quang; (14) Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1965, trú tại thôn Minh Khai, Kim Ngọc, Bắc Quang; (15) Đặng Thị Xinh, sinh năm 1992, trú tại Tổ 10, TT Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tang vật thu giữ trên 6 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa và một số đồ vật khác có liên quan khác. Hiện vụ phá sới bạc ở vùng quê có nhiều phụ nữ tham gia đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.