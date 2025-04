Bắt khẩn cấp bác sĩ bị tố xâm hại nữ bệnh nhân

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Vũ Duy Cương, sinh năm 1991, trú tại: Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam về hành vi “Xâm hại tình dục”.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 14/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam tiếp nhận tố giác tội phạm của công dân về việc trong quá trình đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Đồng Văn thuộc tổ dân phố Đông Hải, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã bị bác sĩ của bệnh viện sàm sỡ, xâm hại tình dục.

Sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung điều tra xác minh. Căn cứ kết quả xác minh, ngày 15/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Vũ Duy Cương. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.