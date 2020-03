Khởi tố hai bố con chủ quán trà chanh đánh bác sĩ nhập viện

Xe ô tô của quán trà chanh bít lối ra vào nhà bác sĩ Nam.

Ngày 13/3, công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Quyền (60 tuổi) và Nguyễn Xuân Lãn (30 tuổi, con trai ông Quyền, là, khối 2 thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) về tội cố ý gây thương tích.