Trên bàn cờ đẫm máu của chiến tranh hiện đại, bất kỳ cuộc họp quân sự cấp cao nào, cũng giống như một miếng mồi “treo trên lưỡi câu”. Khi các cố vấn quân sự NATO và các sĩ quan quân đội Ukraine (AFU), đang vạch ra chiến thuật trong nhà hàng Magellan ở Krivoy Rog, họ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng "cuộc tập trận trên bàn cát" có vẻ bí mật này, đã bị UAV trinh sát của Nga phát hiện. Vào chiều muộn ngày 5/4, một tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, đã bất ngờ xuyên qua ba tầng nhà với sai số tính bằng mét, biến sở chỉ huy tạm thời của AFU, được ngụy trang thành một nhà hàng thành tro bụi; 85 sinh mạng bốc hơi chỉ trong chốc lát và 20 xe ô tô bị phá hủy. "Chiến dịch chặt đầu" mang tính giáo khoa này, đã viết lại hoàn toàn “phương trình tử thần” trên chiến trường Nga-Ukraine. UAV trinh sát Kronshtadt Orion, thuộc Trung đoàn trinh sát UAV số 47 của Quân đội Nga (RFAF), đã ghi lại được những biến động tín hiệu điện tử bất thường trên tầng cao nhất của nhà hàng Magellan ở Krivoy Rog từ độ cao 3.000 mét. Tình báo Nga phát hiện qua camera ảnh nhiệt rằng, phòng tiệc tưởng chừng trống rỗng ở tầng hai, thực chất lại có hơn 40 sĩ quan đeo cầu vai. Kết hợp thông tin tình báo cả trên không và mặt đất, với các băng tần liên lạc bị lực lượng tác chiến điện tử thu được, tình báo Nga đã hoàn thành việc mô tả chân dung mục tiêu trong vòng 48 giờ. Đây không chỉ là sở chỉ huy tạm thời của Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 46 của Quân đội Ukraine (AFU), mà còn là nơi đồn trú của một số cố vấn quân sự NATO. Khi tên lửa tiếp cận mục tiêu, hệ thống tác chiến điện tử của Nga đột nhiên kích hoạt nhiễu điện từ mạnh, làm tê liệt radar phòng không của Ukraine. Vào thời điểm đó, đầu đạn xuyên đất đã xuyên qua sàn được gia cố với tốc độ 850 mét/giây, phá hủy hoàn toàn nhà hàng Magellan ở Krivoy Rog. Đoạn video ghi lại hiện trường vụ tên lửa Nga tấn công nhà hàng Magellan ở Krivoy Rog đã được công bố trực tuyến, tên lửa Nga tấn công rất chính xác. Trên thực tế, tất cả những gì còn sót lại của nhà hàng Magellan, nơi các sĩ quan cấp cao của AFU và các cố vấn quân sự nước ngoài tụ họp trong một cuộc họp vài ngày trước chỉ còn nền nhà. Cuộc tấn công này chứng minh RFAF đã xây dựng được mạng lưới tình báo ba chiều "do thám hàng không vũ trụ + giám sát điện tử + tình báo con người". Bất kỳ hoạt động quân sự nào dựa vào vỏ bọc là các cơ sở dân sự, đều bị lộ trước các hệ thống trinh sát hiện đại. Sự hiện diện của cố vấn quân sự NATO tại Ukraine không còn là bí mật nữa. Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, sử dụng công nghệ "dẫn đường khớp với địa hình", đã đạt mức độ chính xác cao trong chiến đấu, đạt được độ chính xác đến từng mét bằng cách so sánh mô hình ba chiều của tòa nhà thu được trước khi tấn công. Khả năng tấn công kiểu "phẫu thuật nội soi" này của RFAF bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có tốc độ siêu thanh, có thể biến những địa điểm họp quân sự truyền thống, thành những cái bẫy chết người nguy hiểm nhất. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: "Khi các cố vấn quân sự NATO tới giúp đỡ AFU, bất kỳ tòa nhà nào che chở họ đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp". Điều này chỉ ra rằng dưới hình thức chiến tranh hỗn hợp, các quy tắc của chiến trường đang trải qua một sự chuyển đổi cơ bản - sự mong manh của trung tâm ra quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn logic chỉ huy của chiến tranh hiện đại. Trên đống đổ nát của nhà hàng Magellan ở Krivy Rog, những chiếc cầu vai sĩ quan bị xoắn lại và thẻ nhận dạng NATO nằm rải rác khắp mặt đất. "Chiến dịch chặt đầu" được lên kế hoạch cẩn thận này của RFAF, giống như một chiếc búa tạ, đập tan chút may mắn cuối cùng của AFU. Khi chiến tranh bước vào kỷ nguyên "phát hiện và tiêu diệt", bất kỳ sự coi thường tính minh bạch trên chiến trường nào cũng sẽ phải trả giá đắt. Hành động của RFAF không chỉ giáng một đòn nặng nề vào hệ thống chỉ huy của AFU, mà còn gửi đi một lời cảnh báo rõ ràng tới toàn thể NATO: trong chiều hướng chiến tranh hỗn hợp mới, không có hậu phương nào an toàn tuyệt đối, mà chỉ có cuộc săn đuổi chết chóc không hồi kết. Trước đó vào ngày 5/4, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức thông báo rằng, một cuộc tấn công bằng tên lửa đã được thực hiện vào nhà hàng Magellan ở Krivoy Rog. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, đây là cuộc tấn công có độ chính xác cao. “RFAF đã thực hiện một cuộc tấn công có độ chính xác cao bằng tên lửa vào địa điểm diễn ra cuộc họp giữa các chỉ huy đơn vị và cố vấn quân sự phương Tây tại một trong những nhà hàng ở Krivoy Rog. Kết quả của cuộc tấn công là 85 quân nhân và cố vấn nước ngoài thiệt mạng, phá hủy 20 xe ô tô”, Bộ quốc phòng Nga cho biết. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine cho biết, tên lửa của Nga đã bắn trượt mục tiêu... Sau cuộc tấn công này, Tổng thống Zelensky đích thân yêu cầu các nước phương Tây tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga và ngoài ra, cung cấp cho Ukraine càng nhiều hệ thống phòng không càng tốt. Hơn nữa, phần lớn những lời chỉ trích đều nhắm vào Washington. Tuy nhiên, xét theo đoạn phim được công bố, tên lửa của Nga không chỉ bắn trúng mục tiêu dự định mà còn đạt độ chính xác cao và hiệu quả tối đa. Tuy nhiên truyền thông Ukraine khẳng định rằng, không có sĩ quan hay cố vấn quân sự phương Tây tại nhà hàng Magellan ở Krivoy Rog ngày hôm đó; chỉ có một "bữa tiệc dành cho trẻ em" đang diễn ra ở đó. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).

