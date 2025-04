Xóa ngay tin nhắn này trên điện thoại, kẻo bay sạch tiền tài khoản

FBI cảnh báo người dùng iPhone và Android về tin nhắn giả mạo thông báo "nợ phí đường bộ chưa thanh toán". (Ảnh: ANTT) Nội dung tin nhắn thường ghi rõ số tiền nợ và gắn kèm một liên kết yêu cầu người dùng thanh toán ngay. (Ảnh: Yahoo) Khi nhấp vào liên kết đó, người dùng sẽ bị đưa đến một trang web giả mạo có giao diện giống thật để đánh cắp thông tin. (Ảnh: KCTV5) Những thông tin dễ bị lấy cắp gồm số bằng lái xe, địa chỉ cá nhân và cả dữ liệu tài chính, có thể dẫn đến mất tiền và đánh cắp danh tính. (Ảnh: AL.com) FBI cho biết hàng nghìn nạn nhân đã báo cáo về hình thức lừa đảo này kể từ tháng 3/2024, và tin nhắn được thiết kế gần giống nhau ở mọi nơi. (Ảnh: The Walt Disney Company) Dấu hiệu nhận biết: tên cơ quan thu phí giả, số điện thoại lạ, và liên kết có địa chỉ web không đáng tin cậy. (Ảnh: NDTV) FBI khuyên người dùng hãy kiểm tra trực tiếp tài khoản thu phí qua trang web chính thức hoặc gọi đến tổng đài hỗ trợ thay vì bấm vào liên kết trong tin nhắn. (Ảnh: The Economic Times) Nếu lỡ nhấp vào hoặc đã cung cấp thông tin, người dùng cần ngay lập tức liên hệ ngân hàng, đổi mật khẩu, và theo dõi các giao dịch bất thường để bảo vệ tài khoản. (Ảnh: GovTech) Mời quý độc giả xem thêm video: Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo.

