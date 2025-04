Nhóm thanh niên ở Hải Phòng ném vỏ chai vào người đi đường

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ sử dụng vỏ chai thủy tinh ném vào những người đi đường trên ở huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo và quận Kiến An.

Ảnh minh họa.

Rạng sáng 30/3/2025, nhóm đối tượng gồm 14 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, sử dụng 6 xe máy không mang BKS đi với tốc độ cao trên đường. Trong quá trình di chuyển, nhóm này sử dụng vỏ chai thủy tinh ném vào những người đi đường trên nhiều tuyến đường tại địa bàn huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo và quận Kiến An (TP. Hải Phòng).

Khi đi đến đoạn đường thuộc khu phố Đôn Thái (thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo), nhóm đối tượng đã sử dụng kiếm, giáo chọc làm hư hỏng xe mô tô BKS 15AK-074xx của anh N.Đ.T (SN 2007, trú tại thôn Tạ Ngoại, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển.

Tuy nhiên, đến nay cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng chưa tiếp nhận trình báo của quần chúng nhân dân về việc bị các đối tượng dùng chai ném vào khoảng thời gian, địa điểm trên. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng thông báo những ai là bị hại trong vụ việc trên và có thông tin, dữ liệu hình ảnh liên quan, đề nghị đến trình báo, cung cấp cho công an để giải quyết theo quy định pháp luật.