Bắt thêm nhiều đối tượng trong ổ nhóm “lợn rừng” ở Hà Nội

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm “lợn rừng”, được xác định có dấu hiệu “bảo kê” xây dựng tại phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, từ đầu năm 2025 đến nay, ổ nhóm này hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và nhận phá dỡ các công trình tại phường Xuân La với danh nghĩa Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại THT (Công ty THT), có địa chỉ tại: Số nhà 47, ngách 27/39 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội do Nguyễn Văn Tuấn, SN 1984, trú tại Tổ 14 phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội làm Giám đốc.

Song trên thực tế, Công ty THT thuê địa điểm số 38 ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội để hoạt động. Quá trình kinh doanh, các đối tượng bàn bạc, thống nhất “cát cứ” địa bàn, không để đơn vị khác nhận thầu cung cấp vật liệu xây dựng, hoặc thi công việc phá dỡ nhà của người dân thuê mướn. Nếu bên nào nhận công trình, nhóm này sẽ ra thông báo “lợn rừng”, tức yêu cầu dừng thi công, hoặc sẽ chấp nhận việc bị gây khó dễ bằng nhiều cách.

Theo tài liệu do cơ quan Công an cung cấp, ngày 7/4/2025, anh M.V.L., SN 1979, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Thương binh Thành Luân (gọi tắt là Công ty Thành Luân) do ông P.H.H., SN 1968, trú tại quận Đống Đa làm Giám đốc để thực hiện việc vận chuyển và cung cấp vật tư xây dựng tại địa chỉ tại khu liền kề số 32 Romatic Park, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thấy vậy, phía Công ty của Nguyễn Văn Tuấn lập tức điều người gây khó dễ. Cụ thể, vào các ngày 8 và 9/4/2025, khi anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1992, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và anh Vũ Văn An (SN 1989, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) - là nhân viên của Công ty Thành Luân đang thực hiện việc vận chuyển phế thải ra ngoài công trình thì bị nhóm đối tượng do Tuấn điều tới cản trở.

Các đối tượng gồm: Lê Đình Hồng Trường (SN 1992, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ), Hoàng Tùng Lân (SN 1985, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy), Nguyễn Trung Kiên (SN 1997, trú tại huyện Quốc Oai) và Trần Anh Tuấn - đều là nhân viên của Công ty THT. Nhóm này đã điều khiển 5 xe ô tô mang BKS: 29K-060.21, 29K-291.35, 29H-319.89, 29H-636.51, 30K-365.22 và 1 xe máy BKS: 29B1-886.62 đỗ dàn hàng dưới lòng đường, chắn lối đi trong khoảng thời gian từ 8h đến 17h tại khu vực thi công, nhằm mục đích không cho xe của Công ty Thành Luân ra vào hiện trường.

Tại đây Lê Đình Hồng Trường, Hoàng Tùng Lâm, Nguyễn Trung Kiên và Trần Anh Tuấn ra thông báo “lợn rừng”, yêu cầu anh Nguyễn Văn Tâm dừng ngay việc thi công và không cho xe ô tô tải của Công ty Thành Luân vào khu vực này. Do bị các đối tượng này đe doạ nên anh Tâm đã dừng việc thi công tại công trình của anh Lựu.

Việc các đối tượng Trường, Lâm, Kiên và Tuấn dừng xe ô tô dàn hàng dưới lòng đường đã gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng tới ANTT và gây bức xúc đối với người dân tại xung quanh khu vực số 32 Romatic Park, phường Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. Trước đó, ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã đưa về trụ sở 3 đối tượng có liên quan đến nhóm “lợn rừng” .

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra làm rõ.