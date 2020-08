Nhóm thanh niên hút thuốc gây cháy tại cây xăng Mê Linh: Cần xử lý hình sự

(Kiến Thức) - Hành vi các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy khi hút thuốc ở nơi cấm hút có nguy cơ đặc biệt về cháy nổ và đã gây bùng cháy. Do đó có dấu hiệu phạm tội theo Điều 313 Bộ luật hình sự.

Mới đây, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã xác định danh tính và đang lập hồ sơ xử lý 3 thanh niên hút thuốc tại cây xăng, gây cháy. Ba thanh niên gồm Hồ Mạnh Dân (SN 1999, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh); Nguyễn Nhân Khải (SN 1997) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1999), đều ở huyện Mê Linh.



Trước đó, khoảng 20h45 ngày 31/7, tại cây xăng thuộc xã Tiền Phong (huyện Mê Linh), có ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đèo nhau trên chiếc xe SH đi vào đổ xăng.

Khi thấy một trong ba thanh niên đang chuẩn bị hút thuốc thì nữ nhân viên của cây xăng đã lên tiếng nhắc nhở.

Tuy nhiên, cả ba vẫn tỏ thái độ giễu cợt, cười đùa. Sau đó, 1 thanh niên còn cố tình cúi đầu vào gần bình xăng rồi châm lửa hút thuốc và ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt tháo chạy. Rất may mắn là ngọn lửa cũng đã được dập tắt nên không có thiệt hại về người và tài sản.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tiền Phong, huyện Mê Linh đã xác minh và triệu tập nhóm thanh niên này đến để làm rõ.

Căn cứ điểm a, Khoản 3, Điều 33 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, Công an xã Tiền Phong đã lập biên bản xử phạt đối với Hồ Mạnh Dân về hành vi sử dụng nguồn lửa, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt khác ở những nơi có quy định cấm.

Theo quy định, mức xử phạt đối với hành vi này là từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, Công an xã Tiền Phong cũng lập hồ sơ xử lý đối với nhóm thanh niên trên về hành vi liên quan đến vi phạm trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe ko đội mũ bảo hiểm, chở quá từ 3 người trở lên.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho rằng, các cơ sở cửa hàng xăng dầu hay gọi là cây xăng dầu luôn là nơi tiềm ẩn những nguy cơ, nguy hiểm dẫn đến cháy, nổ.

Nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy thì việc xảy ra cháy, nổ sẽ dẫn tới hậu quả rất lớn không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn cả tính mạng, sức khỏe con người

Xuất phát từ đặc thù xăng dầu là nhiên liệu đặc biệt nhạy lửa, dễ bay hơi, kể cả khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, xăng vẫn hóa hơi, kết hợp với oxy trong không khí tạo thành hỗn hợp chất nguy hiểm gây ra cháy, nổ khi bắt gặp nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Do đó, các cửa hàng xăng dầu ngoài việc phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc an toàn phòng cháy chữa cháy mà còn phải niêm yết đầy đủ các biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm sử dụng điện thoại di động và niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy rõ ràng, nơi dễ thấy để mọi người đọ và yêu cầu khách hàng thực hiện nghiêm túc và không sử dụng điện thoại di động hoặc hút thuốc trong khu vực bơm xăng, dầu .

Sự việc 1 trong 3 đối tượng cố tình cúi đầu vào gần bình xăng rồi châm lửa hút thuốc trong khi nữ nhân viên đang bơm xăng khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quy định của Nhà nước về PCCC nhằm đảm bảo an toàn công cộng, tính mạng, sức khỏe công dân và bảo vệ tài sản của Nhà nước và công dân.

Xét hành vi của đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy khi hút thuốc ở nơi cấm hút và có nguy cơ đặc biệt về cháy nổ và thực tế đã xảy ra bùng cháy đã có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự.

Mặc dù ngọn lửa đã được dập tắt, không có thiệt hại về người và tài sản nhưng khả năng thực tế dẫn tới hậu quả gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho nhiều người đang có mặt và toàn bộ tài sản của cửa hàng xăng dầu là rất lớn. Do đó, theo quan điểm của luật sư, hành vi của đối tượng đã thỏa mãn dấu hiệu phạm tội theo Khoản 4 Điều 313 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.