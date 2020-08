Bộ Công an: Sẽ kết thúc điều tra vụ Nhật Cường trong quý 3/2020

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/8, báo chí đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về việc ngày 21/7 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật nhà nước liên quan đến vụ án Nhật Cường. Vậy tiến trình điều tra đến nay ra sao?



Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương theo dõi chỉ đạo.

Ba bị can Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng.

Theo tướng Xô, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã khởi tố vụ án với 4 tội danh: Tội buôn lậu; Tội vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tội rửa tiền; Tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến nay đã khởi tố 28 bị can, bắt giam 20 bị can, hiện còn 8 bị can chưa bắt được.

Cũng theo Tướng Tô Ân Xô, ngày 21/7, Cơ quan An ninh điều tra (A09), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng có hành vi “ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước ” với bị can Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1974, Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội); Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1983, lái xe của Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (sinh năm 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của C03).

Sau đó, ngày 22/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 bị can nêu trên.

“Vụ án vẫn được cơ quan chức năng điều tra, khi nào có kết quả chính thức sẽ thông tin rộng rãi tới báo chí. Tôi nghĩ là sẽ cố gắng thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là cố gắng kết thúc vụ án trong quý 3/2020",” Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay.

>>> Mời độc giả xem video Kêu gọi TGĐ Nhật Cường mobile ra đầu thú