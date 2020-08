Vụ mặc quần đùi áo cộc đi xe cảnh sát bắt hàng rong: Điều chuyển công tác

Ngày 3/8, lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết về vụ việc nam thanh niên mặc quần đùi áo cộc đi xe biển xanh bắt hàng rong.

Theo đó, Công an quận đã thống nhất đề xuất lên TP Hà Nội mức xử phạt cảnh cáo và điều chuyển công tác người này về làm trực ban Công an quận Long Biên.

Cũng trong ngày 3/8, bà H. (60 tuổi sống ở Long Biên - người phụ nữ trong đoạn clip) cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 1/8 tại khu vực đường Phúc Lợi thuộc phường Phúc Lợi.

Bà H. nói: “Vào thời điểm trên, nam thanh niên đi xe biển xanh tới yêu cầu mọi người không bán hàng tại đây và xuống xe thu tải ổi của tôi. Khi tôi giằng lại, người thanh niên này lấy chiếc túi đựng cân để trên khung xe của tôi bỏ lên ô tô”.

Do không đồng ý với việc bị thu đồ đạc, bà H. đã đuổi theo giằng co với nam thanh niên trên để lấy lại chiếc túi. Vụ việc nam thanh niên mặc quần đùi áo cộc đi xe biển xanh bắt hàng rong được một người đi đường đã quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

>>> Mời quý độc giả xem video: Nam thanh niên mặc quần đùi áo cộc đi xe biển xanh bắt hàng rong. Nguồn: Facebook.

Cũng theo bà H., sau khi xảy ra sự việc đến chiều cùng ngày, nam thanh niên này đã tới khu vực trên xin lỗi về hành động của mình. Bà H. trần tình, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất một mình bà nuôi hai người con ăn học.

Hiện con gái lớn đã lấy chồng còn con trai thứ hai vừa tốt nghiệp đại học. Bà H. chia sẻ thêm: “Vì muốn kiếm thêm đồng tiền chi tiêu hằng ngày nên tôi mang hoa quả của nhà ra khu vực ven đường Phúc Lợi bán cùng một số người khác. Khi nào Công an phường nhắc nhở thì chúng tôi lại dọn về”.

Ảnh cắt từ clip.

Chiều 1/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoại clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh người đàn bà lớn tuổi giằng co với nam thanh niên mặc quần đùi áo cộc đi xe thùng biển xanh BKS 31A-7141 tại khu vực tuyến đường thuộc tổ 6 phường Phúc Lợi (Long Biên, Hà Nội).

Người dân đi đường chứng kiến sự việc đã quay clip và cho rằng nam thanh niên này làm việc không đúng quy định. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an phường Phúc Lợi cho biết đã báo cáo Công an quận Long Biên và Công an TP Hà Nội.