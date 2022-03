Nhật Bản hỗ trợ nghiệm thu tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết vừa triển khai chương trình hợp tác đào tạo với Công ty tàu điện ngầm của Nhật Bản Tokyo Metro để phục vụ nghiệm thu hoàn thành dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.

Công ty Nhật Bản Tokyo Metro sẽ hỗ trợ đào tạo, nghiệm thu công trình xây dựng, kiến trúc toàn hệ thống đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Theo đó, Tokyo Metro sẽ hỗ trợ MRB về đào tạo về các nội dung: nghiệm thu công trình xây dựng, kiến trúc, hệ thống điện; đầu máy, toa xe; kiểm tra liên động toàn hệ thống trước khi đưa dự án Nhổn - ga Hà Nội vào khai thác vận hành thương mại. Cùng với đó, chia sẻ kinh nghiệm thực tế quản lý dự án đường sắt đô thị, tiên lượng những khó khăn, vấn đề nảy sinh trong quá trình khai thác vận hành hệ thống. Thời gian đào tạo kéo dài đến tháng 9/2022 và do chuyên gia của Tokyo Metro trực tiếp đào tạo.

Lãnh đạo MRB thông tin, quá trình nghiệm thu hoàn thành gồm 8 giai đoạn: nghiệm thu thử nghiệm và hiệu chỉnh các hệ thống thành phần và toàn hệ thống dự án; Kiểm tra, nghiệm thu các công trình chuyên biệt trên tuyến; Kiểm tra chạy thử và cấp chứng chỉ nghiệm thu chạy thử để bàn giao vận hành chạy thử.

Dự kiến, đoạn trên cao của tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ đưa vào khai thác thương mại cuối năm nay.

Tiếp theo, đơn vị tư vấn đánh giá, cấp chứng nhận an toàn hệ thống lần 1 và cấp chứng chỉ nghiệm thu chạy thử hệ thống truyền dẫn tín hiệu tổng thể (CAC); Vận hành, chạy thử hệ thống; Tiếp tục vận hành, chạy thử hệ thống để cấp chứng nhận an toàn hệ thống lần 2; Thẩm định chứng nhận an toàn hệ thống; Nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.