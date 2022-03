Hành trình phá án: Âm mưu ghê rợn của trai trẻ giết bạn tình

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h30 sáng 2/2/2013, trong lúc đi ngang qua khu đất trống thuộc địa bàn khu phố 5, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, 1 người dân phát hiện 1 thi thể người bị thiêu đốt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu công an xác định nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1m50, có hàm răng giả, tóc vàng. Khi bị sát hại người này mặc áo thun màu đỏ đen. Ngay sau đó công an tỉnh Bình Dương đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để truy tìm tung tích của nạn nhân xấu số này. Chỉ vài ngày sau, Công an xác định nạn nhân là bà Trương Thị Mỹ H. (SN 1965, ngụ phường An Phú, quận 12, TP HCM). Ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã khoanh vùng nghi phạm là đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1979, trú đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP HCM) – người chung sống như vợ chồng với bà H. từ tháng 3/2012 đến nay. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án để đấu tranh và Hiếu đã bị bắt giữ sau đúng 3 tuần gây ra tội ác. Tại cơ quan Công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng, năm 2012 Lê Trung Hiếu chung sống như vợ chồng với bà H. tại nhà của bà H. trên đường An Phú Đông, quận 12, TP HCM. Qua thời gian chung sống, bà H. thấy Hiếu không có tình cảm thật sự với mình mà chỉ lợi dụng tiền bạc nên có lời xúc phạm Hiếu và đòi chia tay nên Hiếu nảy sinh ý định giết bà H.. Để thực hiện ý định, Hiếu lấy viên thuốc diệt chuột bỏ vào ống thuốc Vitamin Plus gần nơi bà H. thường sử dụng thuốc để uống. Vào khoảng 17h30 ngày 31/1/2013, Hiếu hòa viên thuốc diệt chuột chung với thuốc điều trị tiêu hóa rồi đưa bà H. uống. Sau khi Hiếu cho bà H. uống thuốc diệt chuột xong thì bà H. có bạn đến chơi, thấy bà H. nằm trên võng có vẻ mệt mỏi, nói chuyện không minh mẫn nên người bạn này hỏi Hiếu và Hiếu trả lời do bà H. uống rượu và nói người bạn này đi về để bà H. nghỉ. Sau đó Hiếu cũng khóa cửa nhà bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở quận Gò Vấp. Đến khoảng 7h ngày 1/2/2013 Hiếu đến nhà bà H. vẫn thấy chị nằm trên võng, miệng trào bọt, dưới sàn nhà có dịch ói nên lau dọn thật sạch sàn nhà. Biết bà H. đã chết, Hiếu tìm cách phi tang xác bằng cách mua bao bố và bao nilông màu xám rồi quay lại nhà bà H.. Hiếu tháo toàn bộ nữ trang của bà H. đeo trên người rồi lấy xe máy của bà H. để đón người yêu cũ đi chơi. Đến 22h cùng ngày, Hiếu về lại nhà bà H., cột người nạn nhân lại rồi bỏ vào bao bố và túi nilông rồi dùng dây điện cột chặt lại. Sau đó Hiếu đi mua 10 lít xăng và mang xác bà H. đi phi tang. Khi chở bà H. đến khu đất trống thuộc khu phố 5 đường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), Hiếu đổ xăng lên người bà H. và châm lửa đốt. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Hiếu mang xe máy của bà H. gửi ở bến xe miền Đông rồi bỏ phiếu giữ xe và chìa khóa vào thùng rác. Sau đó Hiếu mua nhiều sim điện thoại rác tự nhắn vào số điện thoại của mình để chửi mắng rồi lại cho các con của bà H. xem các tin nhắn này. Sau khi mẹ bị mất tích, các con bà H. đọc thấy tin người phụ nữ bị đốt xác ở Bình Dương nên đã đến công an trình báo, kết quả giám định pháp y cho thấy người bị đốt xác biến dạng là bà H.. Kết luận giám định pháp y cho thấy bà H. chết là bởi ngộ độc photpho. Ngày 17/7/2014, TAND TP HCM đã tuyên phạt mức án tử hình tội giết người và 9 năm tù tội cướp tài sản đối với bị cáo Lê Trung Hiếu tổng hợp mức án chung là tử hình. Ngoài mức án tử hình, Hiếu còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 123 triệu đồng tiền mai táng phí và tiền tổn thất tinh thần và hoàn trả cho gia đình bị hại 1,5 lượng vàng. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

