Hành trình phá án: Bí ẩn xác người phụ nữ mang thai với 95 nhát dao

Theo hồ sơ vụ án, đêm 22/10/2011, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đồi 95, thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, Quảng Bình. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, trú tại tiều khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) đang mang bầu 8 tháng. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y cho biết nạn nhân bị đâm 95 nhát trên cơ thể và chết do suy tuần hoàn cấp. Theo người thân của nạn nhân, 2 chiếc nhẫn, hoa tai và điện thoại mà chị thường mang trên người đã bị mất. Cơ quan điều tra nghi ngờ đây là vụ giết người, cướp tài sản. Các mối quan hệ xung quanh nạn nhân được rà soát, sàng lọc kỹ càng. Công an nhận định đối tượng gây án từ 1 đến 2 tên, trong đó có nữ giới tham gia. Giữa đối tượng gây án và nạn nhân có khả năng có quan hệ thân quen, hung khí sử dụng là dạng hung khí sắc. Cuộc đấu trí căng thẳng của các điều tra viên với hàng loạt đối tượng nghi vấn được mời lên làm việc. Trong số các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến Hồ Nhật Linh (SN 1993, ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) người từng có mối quan hệ tình cảm với chồng của nạn nhân. Anh Ngô Sỹ Hùng (SN 1988, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão - chồng của nạn nhân) xác nhận anh này và Linh đã từng có quan hệ yêu đương khi Linh còn học lớp 9. Tình cảm của Linh và Hùng chấm dứt khi có sự xuất hiện của chị Nhung. Luôn nghĩ chị Nhung đã cướp người yêu của mình, Linh ghen tuông và nhiều lần tìm đánh Nhung khiến chị này phải bỏ học từ giữa năm lớp 10. Sau khi chia tay, Linh sống buông thả rồi mang thai ngoài ý muốn, một mình phải vượt cạn trong khi chị Nhung và anh Hùng cưới nhau từ tháng 2/2011, sống hạnh phúc với nhau. Thấy "tình địch" sống vui vẻ, được chăm sóc còn mình cô đơn, Linh ngày càng thù hận rồi gây án kinh hoàng vào tối 22/10/2011. Sau hơn 1 ngày đêm tập trung đấu tranh, đến 00h ngày 24/10/2011, với những chứng cứ không thể chối cãi, Hồ Nhật Linh đã khai nhận hành vi phạm tội. Linh khai tại cơ quan Công an, trước khi xảy ra vụ việc khoảng 1 tuần, Linh mua một sim điện thoại nhắn tin cho chị Nhung và xưng là Tường Vy - một người bạn thân đã lâu không gặp - hẹn tại một quán cà phê. Sau khi gặp nhau, Linh mượn điện thoại chị Nhung rồi bí mật tháo pin và tắt nguồn máy. Khi đến trường THPT số 1 Bố Trạch thì chị Nhung đòi quay về nhưng Linh không chịu mà phóng thật nhanh lên vườn bạch đàn thuộc đồi 95, thôn Đại Nam 4, xã Đại Trạch mới dừng lại. Tại đây, Linh dùng chiếc đục đâm 2 nhát vào lưng chị Nhung. Nạn nhân quỳ xuống van xin và kêu cứu, Linh lạnh lùng đâm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, gáy, vai, ngực và 2 tay đến khi nạn nhân im bặt. Sau khi gây án mạng kinh hoàng, Linh lấy đi số tài sản nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Tại phiên tòa xử lưu động ngày 13/1/2012, Linh cũng khẳng định, một mình Linh gây ra án mạng kinh hoàng này: "Vì chị Nhung kêu la to quá nên bị cáo đã dùng đục đâm liên tiếp 95 nhát. Khi chị Nhung đang còn rên rỉ thì bị cáo lấy 2 cái nhẫn, một chiếc bông tai và một điện thoại di động rồi về nhà rửa tay, giấu đục", bị cáo khai trước tòa. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Hồ Nhật Linh về tội "Giết người" và 7 năm tù tội " Cướp tài sản". Sau đó bị cáo Linh đã làm đơn kháng cáo, xin giảm án với lý do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Ngày 26/3/2012, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xử phúc thẩm và xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: Linh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, bị cáo đã bồi thường một phần cho nạn nhân, gia đình có công với cách mạng, mẹ bị cáo bị bệnh tâm thần được Hội liên hiệp phụ nữ huyện Bố Trạch có ý kiến đề nghị xem xét giảm án… Từ những căn cứ nêu trên tòa tuyên bị cáo Linh 20 năm tù về tội "Giết người" và 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp mức hình phạt là 27 năm tù giam.

