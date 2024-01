Người mẫu Ngọc Trinh bị truy tố khung phạt 2-7 năm tù

Ngày 15/1, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP HCM để xét xử đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, trú tại quận 7, TPHCM, quê Trà Vinh) về tội Gây rối trật tự công cộng. Bị can Trần Xuân Đông (36 tuổi, trú tại quận 4) bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Ngọc Trinh khi bị bắt.

VKSND TPHCM truy tố Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù. Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn năn hối cải, thành thật khai báo, tuy nhiên, tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần.

Cáo trạng vụ án, ngày 6/10/2023, Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2, nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả 2 tay để xe tự chạy…, lưu thông "biểu diễn" trên tuyến đường thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức, TP HCM) gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Sau khi chạy xe biểu diễn, Ngọc Trinh cho quay video, biên tập lại rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ.

Ngày 19/10/2023, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Ngọc Trinh để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”; bị can Trần Xuân Đông về hành vi "gây rối trật tự công cộng”, và tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan công an thu giữ 3 môtô không rõ nguồn gốc, 1 flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can cùng nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án.

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP HCM ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện KSND TP HCM truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh, và Trần Xuân Đông về các tội danh đã bị khởi tố trước đó.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

“Tôi nhận thức được hành vi của mình rất là sai trái, lái xe không bằng lái, lái xe không đúng quy định của Luật giao thông, biểu diễn xe với tư thế rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng trật tự công cộng, gây tác hại xấu cho các bạn trẻ học theo những điều không tốt. Tôi hi vọng mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đừng bao giờ học tập, bắt chước những hành vi sai trái. Tôi hi vọng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật”, Ngọc Trinh bày tỏ sự ăn năn, hối hận.