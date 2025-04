Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển gần 5 tấn xyanua

Ngày 2/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (Xyanua) với số lượng lớn; tàng trữ trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Kết quả đã phát hiện bắt giữ 47 đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm nêu trên.

11 đối tượng bị tạm giữ. Ảnh Công an tỉnh Lào Cai

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tổng rà soát địa bàn, Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (Xyanua - Chất cực độc nhóm đầu Bảng A) với số lượng lớn do Nguyễn Thị Hoàn (trú tại TP Lào Cai) cầm đầu, cấu kết với nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Hứa Văn Thức (trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) chủ mưu, cầm đầu, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc; tàng trữ trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên hoạt động liên hoàn, khép kín.

Nguyễn Thị Hoàn và Hứa Văn Thức đã cung cấp hoá chất cho nhiều nhóm đối tượng thu gom, khai thác, xay sát quặng vàng trái phép, hoạt động chủ yếu vào ban đêm, khai thác trong hang sâu trên rừng tại huyện Văn Bàn..., gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, vào hồi 19h30 ngày 28/3/2025, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo gần 100 cán bộ chiến sỹ đồng loạt khám xét 7 địa điểm tại các địa phương có liên quan, bắt quả tang 47 đối tượng, trong đó, có 4 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (Xyanua); 4 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tàng trữ trái phép vật liệu nổ; 39 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã mua bán, vận chuyển trái phép gần 5.000kg hóa chất (chứa chất độc Xyanua). Tại hiện trường, lực lượng Công an cũng phát hiện thu giữ 22kg hạt nổ, 69 kíp nổ; gần 10 cây vàng (chưa xác định hàm lượng); 125 triệu đồng, 12 tấm kính (tấm thủy ngân), 10 bộ máy nghiền, sàng, 01 máy bơm và một số vật chứng khác có liên quan.

Lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường hàng nghìn kg hóa chất chứa chất độc Xyanua.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng (4 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất độc; 7 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tàng trữ trái phép vật liệu nổ) và đang mở rộng đấu tranh, thu thập tài liệu chứng minh, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.