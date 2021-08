Người đàn ông đánh đập dã man bé trai 5 tuổi

Ngày 5/8, Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An) để điều tra việc bạo hành một bé trai.

Trước đó, tối 5/8, trên mạng xã hội xuất hiện một video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang đánh đập rất dã man một bé trai. Đáng nói lúc này một người phụ nữ được bé trai gọi mẹ xuất hiện nhưng người này chẳng quan tâm đến những gì đang xảy ra, còn bé trai liên tục bị người đàn ông này đánh vào đầu, vào chân ... khiến em khóc thét, miệng gọi cha xin tha.

