Chồng hờ bạo hành dã man vợ không kịp mặc quần: Công an Hải Phòng nói gì?

(Kiến Thức) - Do ghen tuông, tối ngày 12/10, anh T. đã có hành động đánh đập, chửi bới đối với chị D khiến chị D bị thương vào người và mặt. Công an phường Lương Khánh Thiện chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ngô Quyền để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.