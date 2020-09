Ngộ độc pate Minh Chay: “Có đủ căn cứ sẽ khởi tố để điều tra”

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ CA giao cho Công an TP. Hà Nội chủ trì xử lý vụ việc và tập hợp báo cáo vụ ngộ độc pate Minh Chay. Nếu có đủ căn cứ khởi tố vụ việc để điều tra.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020 diễn ra chiều 4/9 tại Hà Nội, PV đã đề cập vấn đề sau khi xảy ra vụ ngộ độc pate Minh Chay, chưa có cá nhân nào, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm. Đồng thời đặt câu hỏi: Vậy xin hỏi cá nhân nào, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm? Vấn đề chịu trách nhiệm vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ thuộc về cơ quan nào?

Trả lời câu hỏi trên, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, sau khi sự việc Pate Minh Chay xảy ra Bộ Công an đã giao cho Công an TP. Hà Nội chủ trì xử lý vụ việc và tập hợp báo cáo, trong đó yêu cầu Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội trực tiếp chỉ đạo.

“Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát toàn bộ công việc, có đủ căn cứ khởi tố vụ việc để điều tra. Tập trung xác minh làm rõ các vi phạm nếu có về quy định đầu vào nguyên liệu, bảo quản, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng… Phối hợp với bộ phận An toàn thực phẩm của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ và có kết luận chính thức nguyên nhân ngộ độc thực phẩm và vi phạm của đơn vị kinh doanh này” – tướng Xô nói.

Trả lời thêm về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bộ đã chuyển hồ sơ về vụ việc Pate Minh Chay sang Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội điều tra làm rõ vụ việc.

“Theo Nghị định 15/2018 của Chính phủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, giao cho 3 bộ phụ trách lĩnh vực này. Trong đó, Bộ Y tế phụ trách thực phẩm chức năng, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên… Bộ Công Thương phụ trách rượu, bia, nước giải khát… Bộ NN&PTNT quản lý sản xuất, lưu thông sản phẩm ngũ cốc, thịt, sản phẩm rau, củ, quả…Công ty Lối sống mới do Chi cục Nông, lâm, thuỷ sản của Hà Nội do Sở NN&PTNT cấp giấy phép, sản phẩm Pate Minh Chay cũng do Công ty này công bố sản phẩm” - Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nói.

Trước đó, ngày 3/9, UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới tổng cộng 17,5 triệu đồng với các hành vi liên quan đến việc không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm như sử dụng người tiếp xúc với thực phẩm mà không đeo khẩu trang, sử dụng dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy và hàng hóa có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa với hàng hóa có giá trị từ 10 đến 20 triệu đồng.

Ngày 3/9, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với công ty cung cấp sản phẩm Pate Minh Chay.

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã thu thập thông tin về số người mua pate Minh Chay và những trường hợp có dấu hiệu bị ngộ độc nghi do sử dụng loại thực phẩm này. Ngoài ra, công an cũng kiểm tra cơ sở sản xuất pate của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Tại đây, cảnh sát thu thập được một số tài liệu, sản phẩm liên quan.

Công an TP Hà Nội xác định có 9 trường hợp, gồm 2 người ở Hà Nội và 7 ca ở TP HCM có dấu hiệu ngộ độc pate Minh Chay. Hiện các đơn vị đang chờ kết quả giám định để hoàn thiện hồ sơ. Đến nay, Bộ Y tế đã ghi nhận 9 ca bệnh có triệu chứng mệt mỏi, sụp mí, liệt cơ, khó thở sau khi sử dụng Pate Minh Chay ở một số địa phương.

Ngày 29/8, Cục An toàn thực phẩm có thông báo khẩn về việc sản phẩm pate Minh Chay có chứa vi khuẩn Clostridium botulinum type B mang độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng đến sức khỏe, kéo dài và dễ gây tử vong. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng tạm thời không mua, sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới này.

Nếu vi phạm đến mức truy cứu hình sự, sẽ bị xử thế nào?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tình trạng ngộ độc thực phẩm diễn ra một cách phổ biến khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang, lo lắng về an toàn vệ sinh thực thẩm và nó trở thành mối nguy hại lớn đối với sức khỏe của cộng đồng. Vụ việc ngộ độc thực phẩm tại cơ sở pate Minh Chay cũng khiến rất nhiều người dân lo lắng và đặt câu hỏi rằng ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân trong trường hợp này.

Liên quan vụ việc trên, các cơ quan chức năng cũng sẽ xác định nguyên nhân ngộ độc của các nạn nhân. Đồng thời, Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguồn gốc thực phẩm để chế biến các loại thực phẩm chay này như thế nào, thực phẩm có đảm bảo vệ sinh an toàn hay không, quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển được thực hiện như thế nào?

Trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm có dấu hiệu tội phạm thì có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành hoạt động điều tra.

Nếu có kết luận của cơ quan y tế xác định nguyên nhân nạn nhân bị ngộ độc là do thực phẩm pate Minh Chay thì cơ quan chức năng cũng sẽ đình chỉ, tạm đình chỉ kinh doanh của đơn vị này và thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm không đảm bảo an toàn đồng thời làm rõ hoạt động kinh doanh của cơ sở này phải làm rõ nguyên liệu sản xuất, quá trình sản xuất, bảo quản và tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm. Trong trường hợp cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy cơ sở kinh doanh này đã có hành vi chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người tiêu dùng thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo điều 317 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, để xem xét xử lý hình sự đối với các cá nhân đơn vị, tổ chức kinh doanh thực phẩm thì cơ quan tố tụng phải chứng minh cơ sở này có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm và hậu quả gây thiệt hại đến tính mạng hoặc sức khỏe của người tiêu dùng.



Theo quy định tại điều 317 Bộ luật hình sự năm 2015 thì người thực hiện hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự là người đã thực hiện một trong các hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, bao gồm:

Sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm; Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cẩm sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quàn nông, lâm, thủy sản và muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm;

Sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không đúng quy định trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi tại điểm này hoặc điểm a khoản này mà còn vi phạm;

Chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm; sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bao quản thực phẩm.

“Những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên phải gây ra hậu quả nghiêm trọng thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu hậu quả chưa được xác định là nghiêm trọng thì chỉ bị xử phạt hành chính” – luật sư Cường cho biết.

Đồng thời, luật sư Cường cho rằng, theo quy định của pháp luật thì hậu quả được xác định là nghiêm trọng khi xảy ra một trong các tình huống sau đây: Gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc thu lợi bất chính từ 50 - 100 triệu đồng. Ngoài ra, hậu quả chết người cũng là hậu quả được xác định là nghiêm trọng. Tùy từng tính chất mức độ có thể bị phạt tiền từ 50.000 đồng, phạt tủ từ 01 năm đến cao nhất là 20 năm tù.