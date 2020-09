Tro cốt bị bỏ xó ở chùa Kỳ Quang: Không thể giám định DNA?

Liên quan vụ việc nhiều hũ tro cốt bị bỏ xó ở chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM), thất lạc ảnh, tại cuộc họp với thân nhân người đã khuất ngày 3/9, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đã nhận trách nhiệm và cho biết, để xác định chính xác hài cốt của thân nhân nào, chùa sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xét nghiệm DNA . Mọi chi phí xét nghiệm DNA phía chùa sẽ chịu hết.



Tuy nhiên, khi trao đổi với PV Kiến Thức, GS.TS Lê Đình Lương, người sáng lập Trung tâm phân tích DNA và công nghệ di truyền, Chủ tịch Hội di truyền học Việt Nam cho biết, hoàn toàn không thể xét nghiệm DNA với các tro cốt hỏa táng.

“Tro cốt hỏa táng không có DNA do DNA đã bị đốt hết. Do vậy, không thể xét nghiệm được DNA từ tro cốt để xác định được người đã khuất tại chùa Kỳ Quang 2” – GS.TS Lê Đình Lương cho hay.

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Trung tâm Giám định DNA thuộc Viện Công nghệ Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) - ông Hoàng Hà - cũng có quan điểm tương tự.

Theo ông Hà, ở nhiệt độ cao, cấu trúc DNA sẽ bị gãy, hoặc thậm chí phân hủy hoàn toàn.

“Do đó, dù công nghệ tách chiết DNA ngày nay rất tiên tiến nhưng giám định các mẫu tro cốt rất khó.Thi thể bị hóa tro hoàn toàn thì rất khó tách chiết để giám định. Tỷ lệ thành công thấp, khả năng làm được chỉ khoảng 20-30%", ông Hà nói và cho biết thêm, việc tách, phân tích DNA từ các mẫu tro cốt rất hiếm được thực hiện ở Việt Nam. Ngay Trung tâm Giám định DNA thuộc Viện Công nghệ Sinh học cũng chưa thực hiện việc này bao giờ.

Liên quan sự việc trên, trao đổi với PV Kiến Thức, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 nhận lỗi sai về mình và nhận trách nhiệm.

“Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do nhà chùa đang xây sửa lại hầm cốt do hầm cốt đã lâu, hư hỏng xuống cấp. Trong quá trình thực hiện, do việc chuyển hũ tro cốt từ chỗ này sang chỗ khác để làm dẫn đến rớt những tấm di ảnh trên hũ tro cốt. Do đang trong tháng Vu Lan, chùa khá nhiều việc nên không giám sát được việc dọn dẹp những hũ cốt dẫn đến sự việc trên” – Thượng tọa Thích Thiện Chiếu nói và cho biết, nhà chùa xin lỗi và chịu trách nhiệm về sự sai sót này và hứa khắc phục. Nhà chùa sẽ đưa ra cam kết bằng giấy tờ việc giám định DNA và thời gian hoàn trả hũ cốt cho các hộ gia đình.

Nói về một số thông tin phản ánh việc chùa Kỳ Quang 2 thu tiền khi gửi cốt , thượng tọa Thích Thiện Chiếu khẳng định không có việc này.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, quan điểm của Giáo hội trước hết phải đảm bảo niềm tin, tâm linh tín ngưỡng của bà con nhân dân.