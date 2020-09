Tin nóng ngày 4/9: Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa hàng điện thoại

1. Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa hàng điện thoại: Ngày 4/9, lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, bé gái sơ sinh được người dân phát hiện tối 3/9 ở một cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã, hiện sức khỏe ổn định, nặng gần 4kg. Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, UBND xã đã tiến hành phát loa, thông báo để người thân đến tiếp nhận cháu bé. 2. Nam thanh niên đâm gục bảo vệ, cướp 140 ngàn đồng: Ngày 4/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Tiến Anh (SN 1998, ở Phúc Thọ) mức án 18 năm tù vì tội giết người và cướp tài sản. Tiến Anh đột nhập vào Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Anh (ở Gia Lâm) thấy ông Cao Sỹ Côi (SN 1954, nhân viên bảo vệ) Tiến Anh đã dùng dao đâm trọng thương ông Côi và cướp của nạn nhân 140 ngàn đồng. 3. Bắt giữ đối tượng đâm người tình để cướp tài sản: Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng vừa bắt đối tượng Đinh Đình Dũng sinh 1980, ở Hải Sơn, Đồ Sơn. Dũng là người đâm chị Trần Thị H., sinh 1983, ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn thương để cướp tài sản tại khu vực đồi Độc, phường Hải Sơn, TP Hải Phòng. Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 1/9. 4. Bỏ nhà đi bụi, bé trai rơi xuống cống tử vong: Khoảng 7h ngày 4/9, một bé trai sau khi ngủ dậy đã xuống cống Cầu Quay (xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để rửa mặt thì bị trượt chân rơi xuống nước. Khi người dân tới thì nạn nhân đã chìm mất tích. Sau khoảng 30 phút, thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Được biết, nạn nhân tên H. (khoảng 13 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bỏ nhà đi bụi thì xảy ra vụ việc đau lòng. 5. Cãi nhau với bố đẻ, nam thanh niên nổ súng "đe dọa": Ngày 4/9, UBND thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ thanh niên cầm súng tự chế bắn lên trời sau khi xảy ra mâu thuẫn với người bố của mình. Chiều 3/9, xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ, Vi Văn Tuấn (SN 1988, trú ở thị trấn Kim Sơn) dùng súng tự chế để bắn lên trời một phát rồi bỏ đi chơi khiến người dân trong xóm một phen hốt hoảng. 6. Bắt nghi phạm hiếp dâm bé gái trong vườn chuối: Vụ việc bé L.T.L (12 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) bị hiếp dâm tại xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội khiến dư luận xôn xao. Ngày 4/9, Công an xã Dương Quang cho biết, hiện công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ 1 nghi phạm liên quan đến vụ việc trên. Nghi phạm là người ở xã Kim Sơn và không có quan hệ gì với nạn nhân. 7. Ghen tuông, chém vợ hàng chục nhát dao vào đầu: Ngày 4/9, Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Kim Sơn, SN 1973, trú ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Lê Thị B, SN 1977, là vợ của Sơn. Theo điều tra, do ghen tuông, nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên Sơn đã chém vợ tử vong. >>> Xem thêm video: Ghen tuông chồng chém vợ tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

