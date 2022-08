Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử bằng kéo ở Thanh Hóa

Ngày 25/8, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn xã Thanh Quân, huyện Như Xuân vừa xảy ra vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử bằng kéo.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 24/8, Vi Văn Lý (40 tuổi, trú thôn Thanh Nhân, xã Thanh Quân) đã xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị V.T.T. (37 tuổi). Sau đó, Lý đã bất ngờ dùng kéo đâm nhiều nhát khiến chị T. gục ngã.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, bước đầu xác định sự việc xảy ra do mâu thuẫn gia đình. Chị T. đã tử vong do vết thương quá nặng, nghi phạm Lý đang được cấp cứu tại bệnh viện sau khi dùng kéo tự sát.

Hiện nguyên nhân chồng sát hại vợ rồi tự tử bằng kéo đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra, làm rõ.