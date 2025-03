CSGT Hà Nội giúp bé gái 4 tuổi đi lạc về với gia đình

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 23/3, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh và Đại úy Phạm Văn Thành, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang phối hợp phân luồng giao thông tại nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám có phát hiện 1 bé gái khoảng 4 tuổi đang khóc, đi một mình. Ngay lập tức, Đại úy Thành đã tiến đến hỏi han, đưa cháu vào chốt CSGT để trấn an tinh thần. Tuy nhiên, do còn nhỏ, cháu bé không nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại người thân.

Gia đình vui mừng đón cháu K.V tại cơ quan Công an.

Nhận định tình huống cháu bé có thể đã đi lạc, Đại úy Thành đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời đưa cháu bé đến Công an phường Nhân Chính để phối hợp tìm kiếm người thân. Đến khoảng 20h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã liên hệ được với mẹ cháu bé và bàn giao cháu an toàn cho gia đình.

Tại cơ quan Công an, chị N.T.T.T (SN 1980, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, cháu bé tên K.V (SN 2021), tối cùng ngày, chị đưa con gái theo khi đến làm việc tại tòa nhà 79 Ngụy Như Kon Tum (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Khoảng 19h, trong lúc dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, do sơ ý không để mắt tới con, chị đã để cháu bé đi lạc ra đường.

Chị T xúc động chia sẻ: “Chúng tôi toả đi tìm khắp nơi xung quanh khu vực làm việc và khách sạn gần đó nhưng không thấy. Tôi đang rất hoang mang và lo lắng, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra với con. Lúc nhận được điện thoại của CSGT, chúng tôi đã vui mừng và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.”

Trong bức thư cảm ơn gửi đến Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, chị T bày tỏ sự cảm ơn đến lực lượng Công an: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí Công an, đặc biệt là Đại úy Phạm Văn Thành và Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, đã giúp đỡ, chăm sóc và tìm lại con gái tôi. Sự tận tình, trách nhiệm của các anh không chỉ giúp gia đình tôi vượt qua nỗi lo lắng tột cùng mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.”

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 và Công an phường Nhân Chính, cháu bé đã an toàn trở về với gia đình. Hành động trách nhiệm, tận tâm của cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô không chỉ giúp cháu bé sớm đoàn tụ với người thân mà còn thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân tận tụy, trách nhiệm.