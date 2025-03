Hải Phòng: Xịt hơi cay vào nhân viên bán hàng rồi cướp tài sản

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Ngô Văn Quang.

Ngày 25/3, Công an xã Tân Minh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã bàn giao Ngô Văn Quang (SN 1992, trú tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng), là nghi phạm vừa gây ra vụ c(thôn Vĩ Hạ, xã Tân Minh), cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý theo quy định.