Tin nóng ngày 14/8: Chồng sát hại vợ đang mang thai tử vong

Chồng sát hại vợ đang mang thai tử vong: Khoảng 6h45 sáng 14/8, tại thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý (huyện Tân Yên, Bắc Giang), do mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Nguyễn Văn Thảo (SN 1987) đã dùng dao nhọn đâm chết vợ là chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1999). Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, chị Xuân đang mang thai tháng thứ 4 và có một con gái nhỏ. Sau khi gây án, Thảo đến Công an xã Ngọc Lý đầu thú. Nguyên nhân ban đầu chỉ là mâu thuẫn vợ chồng nhỏ nhặt. Quay lén nữ sinh tắm rồi gửi clip tống tiền 30 triệu đồng: Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ đối tượng Bùi Trung Kiên (SN 1996, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Cháu C. (SN 2005 tại thị trấn Vũ Quang đến công an trình báo về việc ở nhà cô ruột thì bị mất điện thoại. Đến ngày 11/8, người dùng điện thoại của chị C. đã gửi các video quay trộm C. đang tắm (khi ở nhà cô ruột) đến tài khoản facebook khác của C. và đe dọa sẽ đăng trên các trang mạng xã hội và yêu cầu đưa 30 triệu đồng để xóa video. Cơ quan công an đã làm rõ Kiên là người thực hiện hành vi trên. Hai thanh niên tử vong khi đánh cá trên hồ thủy lợi: Ngày 14/8, trên địa bàn xã Ân Phong (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người dân tử vong. Hai nạn nhân là H.V.D. (SN 1975) và G.V.G. (SN 1994) cùng ở thôn An Chiểu. Ngày 13/8, anh D. và anh G. ra hồ chứa thủy lợi gần nhà để thả lưới đánh cá. Trong lúc bơi ra hồ, một trong hai người bị sa vào vùng nước sâu. Người còn lại thấy thế bơi đến để cứu vớt, nhưng không may cả 2 bị chết đuối.. Cha vợ 82 tuổi dùng búa đập chết con rể 60 tuổi: Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Tấu (82 tuổi; ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Đào Văn D. (60 tuổi; ngụ huyện Phú Tân) – con rể ông Tấu. Vụ án xảy ra khoảng 23h20 tối ngày 12/8, khi ông D. cắt cửa phía sau và vào nhà thì ông Tấu dùng búa đập khiến ông D tử vong. Trước đó, sáng cùng ngày, ông D. mâu thuẫn với vợ là bà P. và có đe dọa sẽ giết chết ông Tấu và bà P. Trước khi vụ án xảy ra, ông Tấu sống chung nhà cùng con gái và con rể. Nghi phạm liên quan vụ người đàn ông chết sau 4 ngày mất tích bị bắt: Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa bắt giữ một nghi phạm và điều tra nguyên nhân tử vong của ông N.T.Đ. (39 tuổi, trú tại xã Trung Tú). Trước đó, khoảng 19h ngày 9/8, ông Đ. đi khỏi nhà nhưng không về, gia đình hoàn toàn mất liên lạc nên đã trình báo công an địa phương. Đến ngày 11/8, Công an xã Trung Tú phát thông báo tìm ông Đ. Tối 13/8, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Đ. trên địa bàn xã. (Ảnh ông Đ. trước khi xảy ra vụ án). Đăng tin chữa khỏi COVID-19 bằng Pháp luân công, bị phạt 10 triệu đồng: Người bị xử phạt là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1965, trú tại phường Yên Bình, TP Tam Điệp, Ninh Bình). Sáng 13/8, Tuyết sử dụng tài khoản Facebook “Quang Minh” đăng tải, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội với nội dung “Nhờ niệm 9 chữ chân ngôn” Pháp luân công để chữa khỏi COVID -19 và khẳng định trong vòng 10 ngày chuyển từ dương tính sang âm tính, không còn triệu chứng “Không 1 viên thuốc, không 1 phương cách nào khác”. Thông tin này là bịa đặt, không có cơ sở khoa học, gây hoang mang trong nhân dân. Khởi tố thêm 1 cán bộ CDC Cao Bằng tuồn Methadone ra ngoài bán cho "con nghiện": VKSND tỉnh Cao Bằng vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Đàm Văn Huy (SN 1991, Cao Bằng), cán bộ CDC Cao Bằng về tội Mua bán trái phép chất ma tuý theo Điều 251 Bộ luật Hình sự. Trước đó, một cán bộ CDC Cao Bằng khác đã bị khởi tố là Nguyễn Thị Thục Anh (SN 1976), cùng bị khởi tố còn có Lý Văn Luân (SN 1977, chồng của Thục Anh) và Hoàng Thị Chao (SN 1979, trú tại tổ 10, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng). Tại cơ quan công an, đối tượng Huy khai nhận, đã nhiều lần mua Methadone với Nguyễn Thị Thục Anh rồi bán lại cho các "con nghiện" để kiếm lời. Giả công an, kích động người dân ở TP Thủ Đức: Sáng 14/8, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) tạm giữ Phan Phi Toàn (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi giả công an và đăng thông tin sai sự thật. Ngày 11/8, cảnh sát phát hiện tài khoản facebook tên “Không Tên” với hình ảnh đại diện là một người mặc trang phục Công an, cấp hàm Thượng úy, xưng là Phó phòng tổng hợp-Công an quận 3 liên tục đăng tải thông tin trên nhóm facebook “Chợ Tăng Nhơn Phú A” với nhiều nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật, kích động về vấn đề hỗ trợ người nghèo. Cảnh sát sau đó xác định người đăng tải thông tin kích động trên là Toàn. >>> Mời độc giả xem thêm video Cô gái trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nguồn: MXH

