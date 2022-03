Tin nóng 8/3: Chồng sát hại vợ rồi cắt tay tự tử

Chồng sát hại vợ rồi cắt tay tự tử: Sáng 7/3, sau khi sát hại vợ là chị M. (33 tuổi, ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP HCM), V. cắt cổ tay tự tử nhưng được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu. Ngày 8/3, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng. Lừa tiền từ thiện của hàng trăm nhà hảo tâm: Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, Lê Thị Hiền (SN 2000, ngụ huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) đã lên mạng xã hội lấy thông tin, hình ảnh trẻ em bị tật nguyền sau đó nhận là con mình để chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng của hàng trăm nhà hảo tâm trên địa bàn cả nước. Ngày 8/3, Công an huyện Triệu Sơn cho biết đang điều tra, làm rõ. 3 cảnh sát giao thông bị đẩy ngã xuống sông: Bị CSGT đường thủy tiếp cận, Nguyễn Văn Thìn (34 tuổi, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) chống đối và đẩy ngã 3 cán bộ của tổ công tác xuống sông Ninh Cơ. Ngày 8/3, Công an huyện Nghĩa Hưng cho biết đang tạm giữ Thìn để điều tra, làm rõ. Con đánh mẹ ruột tử vong sau cuộc nhậu: Sau cuộc nhậu, Trần Thanh Nam (SN 1984, trú huyện Năm Căn, Cà Mau) xảy ra cự cãi với mẹ ruột là bà N.T.T (SN 1957). Gã dùng miếng gỗ đánh liên tiếp vào mẹ ruột khiến bà tử vong sau đó. Ngày 8/3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể nam thanh niên trên bãi biển: Ngày 8/3, UBND xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể là nam giới ở ngoài bãi biển. Danh tính là anh T.A. (SN 1989), trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu. Sau khi hoàn tất các công tác thủ tục liên quan, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Triệt phá đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ đồng: Ngày 8/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô 10.000 tỷ đồng do Nguyễn Văn Tú (SN 1977) và Vũ Ngọc Thành (SN 1976, đều ở Hà Nội cầm đầu quản lý. (Ảnh: Đối tượng Thành) 'Nổ' là cháu của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để lừa đảo: Nguyễn Thị Hải (32 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) lợi dụng bản thân cùng quê với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Hải nảy sinh ý định giả mạo cháu của Giám đốc Công an tỉnh để nhận giải quyết các tranh chấp đất đai, xin việc làm nhằm lừa đảo chiếm đoạt gần 440 triệu đồng của nhiều bị hại. Ngày 8/3, Viện KSND huyện Nhơn Trạch cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hải. Sau va chạm, xe khách tông nhân viên đường sắt tử vong: Sáng 8/3, xe khách BKS: 17B-002.21 khi đến xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi đã va chạm xe khách mang BKS: 29F-016.07 chạy cùng chiều. Vụ va chạm đã khiến cả 2 xe khách này mất lái. Lúc này, ông N.Đ.V (ở Bình Định), là nhân viên đường sắt đang điều khiển xe máy đi cùng chiều phía trước với 2 xe khách đã bị xe khách 29F-016.07 tông vào khiến ông N.Đ.V tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Ghen tuông chồng chém vợ tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

