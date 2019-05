Nâng điểm thi tại Sơn La giá 1tỷ đồng: Lời khai chưa đủ căn cứ để buộc tội

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Theo đó, các bị can gồm Trần Xuân Yến (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Đặng Hữu Thủy (Hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La); Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Nguyễn Thanh Nhàn (Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Đỗ Khắc Hưng, nguyên Trung tá và Đinh Hải Sơn, nguyên Thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La.

Theo Tuổi trẻ, kết quả điều tra cho thấy, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, ông Trần Xuân Yến được phân công là ủy viên ban chỉ đạo thi của tỉnh Sơn La, phó chủ tịch hội đồng thi, trưởng ban vận chuyển và bàn giao đề thi, phó trưởng ban thường trực ban coi thi, phó trưởng ban thường trực ban chấm thi, tổ trưởng tổ xử lý bài thi trắc nghiệm.

Ông Trần Xuân Yến khi bị bắt.

Với chức vụ như trên, ông Trần Xuân Yến đã nâng điểm cho 13 thí sinh, đây đều là những trường hợp do cấp trên, do đồng nghiệp và người quen nhờ vả. Đáng chú ý theo lời khai của bị can này, trong số 13 thí sinh này có 8 trường hợp do chính giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La "gửi gắm".

Theo đó, ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, gọi ông Yến đến phòng làm việc của ông Đức. Tại đây, ông Đức đưa cho ông Yến hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm kèm theo "đặt hàng".

Liên quan thông tin trên, sáng 25/5, báo Người đưa tin cho biết đã liên hệ qua điện thoại với ông Hoàng Tiến Đức, giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, để hỏi về thông tin bị can Trần Xuân Yến, phó giám đốc Sở, khai với cơ quan điều tra được chính giám đốc “nhờ” sửa bài nâng điểm cho 8 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Khi đó, ông Hoàng Tiến Đức tỏ ra khá bất ngờ và bức xúc, rồi trả lời: “Bố láo, bố lếu, làm gì có chuyện đấy”. Khi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi: “Tức là thông tin ông Yến khai là không đúng?” - ông Hoàng Tiến Đức đáp: “Ừ”, sau đó cúp máy”.

Với lời khai chi tiết của bị can Trần Xuân Yến về vai trò của ông Hoàng Tiến Đức trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ có nhiều việc phải làm trong giai đoạn 2 của vụ án, trong đó cần thiết phải xem xét khởi tố điều tra đối với cá nhân này, cũng như làm rõ vai trò của một số trung gian "nhờ vả" nâng điểm và số phụ huynh liên quan tới việc nâng điểm này.

Những trường hợp khác theo lời khai ông Yến, trong ngày 28/6/2018, ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng Phòng giáo dục trung học Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La - đến gặp ông Yến tại phòng làm việc và đưa thông tin của 4 thí sinh để nâng điểm. Trong số này có 2 trường hợp trùng với danh sách giám đốc sở đã nhờ trước đó.

Sau khi có thông tin của 13 thí sinh, ông Yến tổng hợp thành một danh sách, trong đó ghi rõ họ tên thí sinh, số báo danh, địa điểm thi, các môn thi cần nâng điểm, các mã đề, tổng số điểm cần phải đạt được của từng thí sinh. Ông Yến trực tiếp đưa danh sách này cho Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm - để Nga giải quyết.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, bà Nguyễn Thị Hồng Nga cũng nhận giúp 16 thí sinh. Bị can Đặng Hữu Thủy (phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La) nhận giúp 4 thí sinh. Bị can Lò Văn Huynh (trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng) nhận giúp 7 thí sinh. Bị can Nguyễn Thanh Nhàn (phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng) nhận giúp 4 thí sinh. Bị can Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) nhận giúp 1 thí sinh. Bị can Đinh Hải Sơn (nguyên cán bộ Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) nhận giúp 2 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh là em vợ.

Đáng chú ý, theo báo Tuổi trẻ, liên quan "chi phí" để giúp rút bài sửa nâng điểm, có bị can khai để rút bài sửa nâng điểm 3 môn đạt đến mức tổng điểm yêu cầu trong tổ hợp xét tuyển đại học, trung bình mỗi trường hợp "giá" là 1 tỷ đồng. Được biết, quá trình điều tra, một số bị can trong vụ án đã tự giác nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Theo báo Tiền Phong sáng 25/5 cho biết, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Sơn La cho rằng, thông tin về giá nâng điểm 1 tỷ đồng cho một thí sinh là không chính xác. Đây chỉ là lời khai của bị can, chưa đủ căn cứ khởi tố tội danh này, nguồn tin nói.

“Đây mới là lời khai chưa đủ căn cứ để buộc tội. Các đối tượng trong vụ án này liên tục thay đổi lời khai, một số chứng cứ đã bị tiêu huỷ, gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra" - nguồn tin cho hay.