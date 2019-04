(Kiến Thức) - 28 thí sinh trúng tuyển vào các trường công an nhân dân, được xác định liên quan gian lận điểm thi tại Hòa Bình đã bị Bộ Công an trả về địa phương để xử lý theo quy định.

Ngày 9/4, đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh, Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết, sau khi nhận danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi. Cục Đào tạo, Bộ Công an, đã kiểm tra, rà soát các trường công an nhân dân.



Theo đó, có 28 thí sinh gian lận thi cử trúng tuyển Công an bị trả về địa phương.

Sở GD&ĐT Hòa Bình đã gửi danh sách thí sinh gian lận cho khoảng 20 trường đại học, cao đẳng có thí sinh liên quan đến gian lận thi cử trúng tuyển để xem xét, xử lý.

Ngoài Hòa Bình thì Sơn La và Hà Giang cũng nằm trong những tỉnh có sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, Cục Đào tạo, Bộ Công an mới chỉ nhận được danh sách do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi, còn Sơn La, Hà Danh vẫn chưa có danh sách.

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình, cho biết, các đơn vị, trường học tuyển sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 nếu có văn bản liên hệ, Sở đều gửi lại danh sách để các trường có thí sinh liên quan đến gian lận trúng tuyển xem xét và xử lý.

Theo công bố của Bộ GD&ĐT, 64 thí sinh ở Hòa Bình (63 em của năm 2018 và một của năm 2017) được sửa điểm thi THPT quốc gia. 56 thí sinh có bài thi trắc nghiệm sửa điểm.

Một thí sinh có bài thi Hóa học được nâng 9,25 điểm. Có thí sinh được nâng điểm 3 môn với tổng số 26,45.