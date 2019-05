2 thi thể vùi trong bê tông: 2 kẻ chủ mưu từng du học, giảng viên đại học

Hai kẻ chủ mưu Hà và Huyên từng du học ở nước ngoài, là giảng viên đại học.

Sáng nay 25/5, trao đổi với PV, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, 4 nữ nghi can gồm Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ ruột Hà, cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Gò Vấp, TP HCM) đã ký nhận quyết định khởi tố của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh về quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi “giết người” trong vụ án 2xảy ra tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.