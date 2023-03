Lào Cai: Đối tượng trốn truy nã bị bắt khi ở cùng bạn gái

Ngày 11/3, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công an thị xã Sa Pa vừa bắt giữ một đối tượng truy nã trốn trên địa bàn. Trước đó, khoảng 17h10 ngày 10/3, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công an thị xã Sa Pa đã bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã Lương Thanh Miều (SN 1991, trú tại thôn Chiềng 3, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Quyết định truy nã và đối tượng Lương Thanh Miều.

Trước đó, Miều bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội truy tố về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt Miều 27 tháng tù giam. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, ngày 19/8/2022, Miều đã bỏ trốn.

Ngày 15/12/2022, Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã đối với Lương Thanh Miều. Lợi dụng mối quan hệ, Miều di chuyển qua nhiều địa phương để sinh sống, rồi sau đó tìm đến phòng trọ của bạn gái ở phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa để lẩn trốn. Nhận được đơn tố giác của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an đã nhanh chóng phối hợp, bắt giữ kịp thời.

Hiện vụ đối tượng trốn truy nã bị bắt khi ở cùng bạn gái đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.