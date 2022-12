Phẫu thuật đổi khuôn mặt và muôn chiêu trốn truy nã

Thẩm mỹ trốn truy nã, người phụ nữ vẫn sa lưới sau 16 năm: Trần Thị Thủy (SN 1984, trú huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bị Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, với hành vi chiếm đoạt số tiền 266 triệu đồng. Sau khi phạm tội, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Người phụ nữ này đã thay đổi chỗ ở, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt và làm Căn cước công dân với tên gọi khác để che giấu thông tin nhân thân của mình. Ngày 15/12, Công an phường Phú Thượng bắt giữ Thủy tại khu chung cư trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Bắt giữ tử tù trốn truy nã 42 năm: Võ Văn Bá (ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) bị TAND tỉnh Hậu Giang (tỉnh Hậu Giang cũ - ngày nay gồm TP Cần Thơ và 2 tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng) tuyên án tử hình về tội hiếp dâm và giết người. Ngày 3/10/1980, Bá trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Cần Thơ (nay là Trại tạm giam Công an tỉnh Hậu Giang) và bị truy nã. Sau khi trốn khỏi trại tạm giam, Bá thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Tự và cưới vợ sinh con, mua đất cùng gia đình canh tác. Sau hơn 42 năm trốn truy nã, ngày 16/12, tử tù Võ Văn Bá bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ. Chiêu trò của người đàn ông trốn truy nã 11 năm: Lê Chí Thanh (38 tuổi, ở TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị Công an tỉnh Hòa Bình truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Thanh đổi tên rồi bỏ trốn, lấy vợ, sinh con và còn là chủ thầu xây dựng tại công ty xây dựng thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tháng 11/2022, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ Lê Chí Thanh. Trộm 100 lượng vàng, trốn truy nã 21 năm: Sau khi trộm túi vàng của chủ, lái xe Phạm Hoàng Chương (SN 1965, quê quán TP HCM) bỏ trốn và dùng giấy tờ giả, không đăng ký tạm trú, di chuyển nhiều nơi. Tuy nhiên, sau 21 năm, đầu tháng 11/2022, Phạm Hoàng Chương đã bị Công an TP Vũng Tàu bắt giữ. Bắt giữ đối tượng giả dạng ăn xin để trốn truy nã: Tối 9/6, anh H. ngồi nhậu cùng hai người bạn tại phố đi bộ thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang thì Dương bất ngờ đi đến, cầm cây kim loại tròn (đầu dẹp, dài 15cm) đâm trúng vùng cổ của anh H. khiến nạn nhân trọng thương. Dương được Công an phường Mỹ Long lập hồ đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang. Ngày 16/9, Dương bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đã khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã đối với Dương. Sao khi bỏ trốn khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội, đối tượng đã đi ăn xin, hòng qua mắt lực lượng Công an thì bị bắt giữ. Thay tên đổi họ, trốn truy nã gần 30 năm vẫn không thoát: Cuối năm 1992, Nguyễn Văn Kềm (67 tuổi; nơi cư trú trước khi trốn: xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) bị Công an tỉnh Trà Vinh ra lệnh truy nã toàn quốc về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" và "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng". Giữa tháng 9/2022, khi đối chiếu với thông tin do Công an tỉnh Trà Vinh cung cấp, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện có sự trùng khớp giữa đối tượng truy nã với một người tên Trần Vĩnh Phúc (SN 1955), nguyên quán tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; hiện cư trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân nên tiến hành bắt giữ. Bị bắt sau 30 năm trốn truy nã bằng nghề tự do trên biển: Sau 30 năm trốn truy nã bằng cách làm nghề tự do trên biển, đầu tháng 7/2022 Lê Văn Nho (52 tuổi, trú huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) bị bắt giữ để phục vụ việc điều tra vụ án giết người bằng lựu đạn. Trốn truy nã hơn 3 năm bằng cách ẩn nấp trên nương rẫy: Sềnh A Ly (44 tuổi, trú tại bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tháng 7/2018 khi gây ra vụ án chết người và bị truy nã, đối tượng mua súng để phòng thân và trốn rất nhiều nơi, thường ẩn nấp ở các lán nương trên khu vực biên giới để hòng tẩu thoát. Sáng 17/1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Sềnh A Ly tại khu vực cột mốc 120 tuyến biên giới Việt Nam - Lào (địa phận xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). >>> Xem thêm video: Truy nã Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường. Nguồn: VTV 24.

