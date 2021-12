Tiền Giang: Kẻ trốn truy nã suốt 2 năm nhờ xây hầm trong nhà

Ngày 10/12, Cong an tỉnh Tiền Giang cho biết, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Cái Bè bắt đối tượng có Lệnh truy nã Đỗ Hoài Hận, sinh năm 1983, cư trú ấp Mỹ Trinh, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè.



Do có mâu thuẫn từ trước, ngày 28/7/2019, Hận dùng hung khí chém anh Trần Văn Hoàng Dang, cư trú xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè gây thương tích. Sau khi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Hoài Hận về hành vi “Cố ý gây thương tích” nhưng Hận bỏ trốn. Ngày 29/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định truy nã đối với Đỗ Hoài Hận.

Chiếc hầm được xây dựng ngay trong căn nhà.

Qua xác minh, đến ngày 9/12, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Hoài Hận đang lẩn trốn tại nhà, nên đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Hận. Khi đó, gia đình Hận đã cản trở, chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ. Một số người thân của Hận đã la hét, gây mất an ninh trật tự và quay phim, chụp ảnh phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Đến khoảng 10h30 phút ngày 9/12, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Hận đang lẩn trốn trong phòng riêng. Ngay trong căn phòng của vợ chồng Hận có 1 cái hầm, sâu dưới sàn nhà, miệng hầm được đặt 1 tấm gạch lót nền cùng loại với gạch lót nền nhà. Gia đình Hận đã dùng 1 tấm nệm lớn để trên miệng hầm. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành bắt giữ Hận theo Quyết định truy nã.

Đối tượng Đỗ Hoài Hận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành phục hồi điều tra vụ án, bị can, làm rõ hành vi phạm tội của Đỗ Hoài Hận và đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp Công an địa phương tiến hành làm việc với các đối tượng có hành vi chống đối để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

